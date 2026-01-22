Jeśli pokochaliście "Flow", musicie zobaczyć "Małą Amelię"

Po zeszłorocznym, nieoczekiwanym sukcesie "Flow" artystyczne kino animowane ma się znakomicie. Dzielny czarny kociak na łodzi oraz jego załoga z kapibarą na czele podbili serca widzów na całym świecie, zgarniając imponującą liczbę nagród, a niewielkie studio animacji z Łotwy pokonało globalnych gigantów branży. W Polsce film obejrzało niemal 200 tysięcy widzów.
Mija dokładnie rok i na ekrany polskich kin wchodzi kolejna animacja, która – podobnie jak "Flow
" – zachwyca nie tylko dzieci, ale przede wszystkim dorosłych. Poznajcie "Małą Amelię
", w kinach w całej Polsce od 23 stycznia.
Film łączy artystyczną wrażliwość z przystępnością dla widzów w każdym wieku. Był prezentowany m.in. w Cannes i Toronto, zdobył Nagrody Publiczności w Annecy i San Sebastián oraz otrzymał nominacje do Złotych Globów i Europejskich Nagród Filmowych. "Mała Amelia
" to jednocześnie poruszająca opowieść o dorastaniu, czerpaniu z życia pełnymi garściami i estetyczna uczta, która łączy pokolenia. Definicja filmu dla całej rodziny.
Amelia, mała Belgijka urodzona w Japonii, nie powiedziała ani słowa i nie postawiła kroku, dopóki nie skończyła dwóch i pół roku. Dopiero wizyta babci z dalekiej ojczyzny i pewne nieoczekiwane wydarzenie sprawiają, że w dziewczynce rozkwita ogromna potrzeba poznawania świata – tu i teraz, bez zasad i bez granic. Tej energii nie sposób już zatrzymać. Amelia rusza w życie z siłą turbodoładowania, nadrabiając stracony czas.
Każdego dnia w jej głowie pojawia się coraz więcej myśli i pytań: kim jestem, skąd się wzięłam i dlaczego świat wygląda właśnie tak? W odpowiedziach pomagają jej opowieści niani, pełne japońskich legend i obyczajów, snute w czasie przygotowań do święta O-bon – gdy duchy przodków powracają, a po wodzie unoszą się świetlne lampiony. Amelia odkrywa piękno przyrody zmieniającej się wraz z porami roku i próbuje zrozumieć otaczający ją świat.
W tej poetyckiej animacji kultura japońska przeplata się z belgijską, a śmiech z wzruszeniem. To wizualna podróż, która pozwala spojrzeć na sens życia z nowej perspektywy. Ciepło na sercu po seansie – gwarantowane.
Filmowi towarzyszy znakomity polski dubbing w reżyserii Jacka Bończyka
. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Małgorzatę Foremniak
, Joannę Brodzik
, Zuzannę Bernat
, Jankę Kostrzewską, Ewę Prus
oraz Alka Baumana
. Autorem dialogów jest Tomek Robaczewski
, a dubbing zrealizowało Film Factory Studio.
Więcej informacji o filmie i lista kin na stronie dystrybutora So FILMS: https://sofilms.pl/filmy_dystrybucja/mala-amelia/
Informacja sponsorowana