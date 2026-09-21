Jeż Jerzy kontra techbrosi - rozmawiamy z Michałem "Śledziem" Śledzińskim

Michał "Śledziu" Śledziński to nazwisko, którego fanom polskiego komiksu raczej przedstawiać nie trzeba. Twórca "Osiedla Swoboda", współtwórca magazynu "Produkt" i jeden z autorów "Jeża Jerzego" od lat ma własny, bardzo charakterystyczny styl, którego trudno pomylić z kimkolwiek innym.



Podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi porozmawialiśmy ze Śledziem o sztucznej inteligencji i jej miejscu w pracy artysty. Zapytaliśmy go również, czy nadal potrafi rozpoznać obrazy stworzone przez generatywne AI, jak z technologią radzi sobie młodsze pokolenie i komu oberwałoby się od Jeża Jerzego, gdyby bohater wrócił dzisiaj.



Jakub Karaś: Pamiętam, że czytałem twoje komiksy jeszcze jako dzieciak, a później obserwowałem cię na Twitterze. O ile dobrze pamiętam, zrezygnowałeś z niego między innymi w związku ze zmianami dotyczącymi sztucznej inteligencji?



Michał „Śledziu” Śledziński: Nie do końca chodziło o to. Bardziej o algorytmiczną politykę Elona Muska, który podporządkował cały serwis własnej wizji świata. Dla mnie obecność na Twitterze straciła przez to sens. Czułem niesmak, korzystając z niego, więc przeniosłem się na Bluesky.



JK: Twitter stał się jednak również bardzo mocno związany ze sztuczną inteligencją. Jak patrzysz na AI z perspektywy artysty? Może być dla ciebie narzędziem pomagającym w pracy czy całkowicie je z niej wykluczasz?



MŚ: Próbowałem pracować ze sztuczną inteligencją, ale wyłącznie testowo. Nie wykorzystywałem jej produkcyjnie przy żadnym projekcie.



Michał „Śledziu” Śledziński: Jeżeli ktoś taki jak ja ma dosyć mocno wystylizowaną kreskę, która nie mieści się na przykład w ramach typowego concept artu, zazwyczaj mniej lub bardziej realistycznego, to sztuczna inteligencja kompletnie sobie z tym nie radzi. Wszystko, czego od tego narzędzia oczekiwałem, mogłem zrobić szybciej sam, korzystając ze swojej wiedzy i warsztatu, który przez lata wypracowałem.



JK: Jako artysta jesteś jeszcze w stanie spojrzeć na jakąś pracę i od razu stwierdzić: „to jest AI”?



Michał „Śledziu” Śledziński: Tak, wydaje mi się, że nadal tak. Jest pewna paleta kolorów, którą sam dla siebie nazwałem „zaszczaną paletą”. Ona bardzo często pojawia się, kiedy ktoś pracuje ze sztuczną inteligencją.



Więc tak, nadal da się to rozpoznać. Chociaż moja córka robi to jeszcze lepiej ode mnie.



JK: Rozpoznaje obrazy stworzone przez AI?



Michał „Śledziu” Śledziński: Moja córka ma osiem lat, więc właściwie wychowywała się już z tym zjawiskiem. Rozpoznaje sztuczną inteligencję, obrazy, filmy czy animacje stworzone za jej pomocą praktycznie od razu.



JK: Myślisz, że za kilka lat nadal będziemy w stanie to zrobić? Czy młodsze pokolenie, właśnie dlatego, że dorasta razem z AI, zachowa takiego nosa?



Michał „Śledziu” Śledziński: Myślę, że tak. To, co obecnie wypluwają te narzędzia, nadal jest bardzo generyczne i uśrednione. Widać reklamę animowaną w ten sposób, widać fragmenty filmów. Pojawia się pewna niekoherentność zarówno w montażu, jak i w tym, jak dana postać czy model wygląda pomiędzy kolejnymi ujęciami.



Oczywiście można to poprawić. Człowiek może odpowiednio wypromptować materiał i doprowadzić go do warsztatowo dobrego poziomu. Mam jednak wrażenie, że cała ta technologia zmierza właśnie do momentu, w którym nie będziemy już potrafili odróżnić jednego od drugiego.



To jest smutne. Mam jednak nadzieję, że będzie rósł społeczny backlash przeciwko AI. I nie chodzi nawet wyłącznie o sztukę. Coraz częściej problemem stają się centra danych: ich wpływ na lokalne społeczności, środowisko czy ceny energii w miejscach, w których powstają.



Jeżeli gdzieś kiełkuje dzisiaj jakaś nowa rewolucja, to może być właśnie rewolucja antycentrodanowa. To temat, który jest w stanie połączyć ludzi z całego spektrum politycznego i ideologicznego. Niezależnie od tego, czy ktoś jest prawicowy, czy lewicowy, chce mieszkać w miejscu, gdzie nie będzie płacił absurdalnych pieniędzy za prąd, będzie miał dostęp do wody i trochę ciszy.



JK: Na koniec muszę zapytać o jedną z kultowych postaci mojego dzieciństwa. Jeż Jerzy był mocno osadzony w czasach, w których powstawał, i bez przerwy wbijał komuś szpilę. Gdyby wrócił dzisiaj, co znalazłoby się na jego celowniku? AI? TikTok?



Michał „Śledziu” Śledziński: Myślę, że AI i techbrosowie.



JK: To rzeczywiście brzmi jak odpowiedni kierunek dla Jeża Jerzego. Byłoby w kogo powbijać trochę szpilek.



Rozmowa została przeprowadzona podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Filmweb jest patronem medialnym wydarzenia.