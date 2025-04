Szok! Jean-Claude Van Damme wplątany w handel ludźmi?

Jean-Claude Van Damme korzystał z usług handlarzy ludźmi?

Do zdarzenia miało dojść. Aktor miał podobno wiedzieć, że osoby dające mu prezent zajmują się handlem ludźmi, mógł więc podejrzewać, że i te kobiety były zmuszone do pracy seksualnej wbrew swojej woli. Aktor z prezentu skorzystał i odbył z kobietami stosunki seksualne.W Rumunii od kilku lat trwa zakrojone na szeroką skalę śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem dziećmi i kobietami. Tak trafiono na trop Van Damme'a , gdyż jednak z kobiet została przesłuchana przez DIICOT i złożyła zeznania obciążające aktora.Ponieważ do wydarzeń doszło na terenie innego państwa, decyzję o śledztwie wobec aktora będzie musiał podjąć Prokurator Generalny przy Wysokim Trybunale Sprawiedliwości.