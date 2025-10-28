Sydney Sweeney dziewczyną Bonda? Aktorka reaguje

Czy Sydney Sweeney to materiał na dziewczynę Bonda? Szef Amazonu Jeff Bezos twierdzi, że tak. A co o pomyśle sądzi sama zainteresowana?
Dziewczyna Bonda? A może Bond?
Jak podaje portal Variety, za kandydaturą Sydney Sweeney
opowiada się Jeff Bezos. To do niego należy Amazon, który przejął prawda do marki James Bond i powoli przygotowuje się do realizacji nowego widowiska.
Bezos i Sweeney
doskonale się znają. Aktorka była nawet latem na ślubie miliardera.
Getty Images © Michael Kovac
Variety zapytało ją, co sądzi o tym, że może zostać dziewczyną Bonda
. Aktorka odpowiedziała: Nie mogę.
[długa przerwa] Nie wiem.
[jeszcze dłuższa przerwa] Jeśli mam być szczera, to nie znam wszystkich plotek na temat "Bonda", ale zawsze była dużą fanką cyklu i jestem podekscytowana i bardzo ciekawa tego, co z nią zrobią.
Kiedy dziennikarz Variety nie odpuszczał i dopytywała się, czy byłaby zainteresowana rolą, postanowiła się z nim podroczyć odpowiadając: To zależy od scenariusza. Wydaje mi się, że miałabym więcej zabawy grając Jamesa Bonda.
Przypomnijmy, że nowego "Bonda" nakręci Denis Villeneuve
. Kanadyjski reżyser jest jednak na razie zajęty pracami nad trzecią "Diuną
".
Sama Sydney Sweeney
w lewicowych kręgach amerykańskich nie ma obecnie dobrej prasy. Wszystko za sprawą udziału w kontrowersyjnej reklamie dżinsów, po której została oskarżona o wspieranie faszystów i rasistów. Niektóre osoby organizują nawet jej bojkot.
Zwiastun filmu biograficznego "Christy", którego gwiazdą jest Sydney Sweeney