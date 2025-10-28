Newsy Filmy Sydney Sweeney dziewczyną Bonda? Aktorka reaguje
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Czy Sydney Sweeney to materiał na dziewczynę Bonda? Szef Amazonu Jeff Bezos twierdzi, że tak. A co o pomyśle sądzi sama zainteresowana?

Dziewczyna Bonda? A może Bond?



Jak podaje portal Variety, za kandydaturą Sydney Sweeney opowiada się Jeff Bezos. To do niego należy Amazon, który przejął prawda do marki James Bond i powoli przygotowuje się do realizacji nowego widowiska.

Bezos i Sweeney doskonale się znają. Aktorka była nawet latem na ślubie miliardera.

02.jpg Getty Images © Michael Kovac


Variety zapytało ją, co sądzi o tym, że może zostać dziewczyną Bonda. Aktorka odpowiedziała:

Nie mogę. [długa przerwa] Nie wiem. [jeszcze dłuższa przerwa] Jeśli mam być szczera, to nie znam wszystkich plotek na temat "Bonda", ale zawsze była dużą fanką cyklu i jestem podekscytowana i bardzo ciekawa tego, co z nią zrobią.

Kiedy dziennikarz Variety nie odpuszczał i dopytywała się, czy byłaby zainteresowana rolą, postanowiła się z nim podroczyć odpowiadając:

To zależy od scenariusza. Wydaje mi się, że miałabym więcej zabawy grając Jamesa Bonda.

Przypomnijmy, że nowego "Bonda" nakręci Denis Villeneuve. Kanadyjski reżyser jest jednak na razie zajęty pracami nad trzecią "Diuną".

Sama Sydney Sweeney w lewicowych kręgach amerykańskich nie ma obecnie dobrej prasy. Wszystko za sprawą udziału w kontrowersyjnej reklamie dżinsów, po której została oskarżona o wspieranie faszystów i rasistów. Niektóre osoby organizują nawet jej bojkot.

Zwiastun filmu biograficznego "Christy", którego gwiazdą jest Sydney Sweeney




