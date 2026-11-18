Nowy film o Jamesie Bondzie reżyseruje Denis Villeneuve, jednak decyzji o obsadzeniu Roberta Pattinsona nie podjął samodzielnie - w procesie tym aktywnie uczestniczył Jeff Bezos, założyciel Amazona i przewodniczący rady dyrektorów firmy. Współpracował przy tym także z kierownictwem Amazon MGM oraz producentami Amy Pascal i Davidem Heymanem.
Bezos o kulisach castingu
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Podczas konferencji Semafor’s Silicon Valley & The World Bezos
zdradził, że ostateczna decyzja zapadła w piątek. Początkowo rozważano kandydatury wielu aktorów, ale z czasem lista została zawężona do pięciu nazwisk. W finałowym gronie znaleźli się Callum Turner
, Josh O’Connor, Jack Lowden
, Nicholas Hoult
i Robert Pattinson
. Każdy z nich wziął udział w tradycyjnych próbach przed kamerą, przygotowanych z dużym rozmachem.
Aktorzy mieli odegrać trzy sceny w pełnej charakteryzacji, kostiumach i na przygotowanych specjalnie w tym celu planach. Zdaniem Bezosa
wszyscy wypadli bardzo dobrze, ale Pattinson
wyróżniał się na tle pozostałych. W występach Roba było coś wyjątkowego. Właściwie od razu nie było już o czym dyskutować. Wszyscy w naturalny sposób skłanialiśmy się ku niemu. Co ciekawe, początkowo byliśmy nawet trochę uprzedzeni do jego kandydatury, ponieważ jest już tak sławny. Myśleliśmy, że może lepiej byłoby wybrać kogoś mniej znanego. Jednak podczas prób stało się to zupełnie oczywiste: on jest Jamesem Bondem.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według nieoficjalnych doniesień Villeneuve
miał pierwotnie innego faworyta - O'Connora
. Więcej o tym pisaliśmy tutaj
.
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Obsadzenie Pattinsona
to jak dotąd najważniejszy ruch Amazona związany z przejęciem studia MGM i uzyskaniem kontroli nad franczyzą o agencie 007. O przyszłości jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii filmowych decyduje teraz między innymi jeden z najbogatszych ludzi na świecie, co komentujący traktuję jako ironię - w filmach o Bondzie
wpływowi biznesmeni i potentaci technologiczni pojawiają się bowiem w rolach antagonistów.
Bond 26 - teaser