James Bond: Szef Amazonu pyta fanów. Czy ich posłucha?

Kto powinien zagrać Jamesa Bonda? – pyta Jeff Bezos

"To było jak wiadomość o śmierci w rodzinie"

Najlepsze sceny z Bonda z udziałem Daniela Craiga

Przypomnijmy, że przez wiele lat kontrolę kreatywną nad marką James Bond posiadali. Po zakupie MGM Amazon otrzymał jedynie prawa do dystrybucji filmów. Teraz to się zmieniło.Technicznie rzecz ujmując Amazon stworzył nowy podmiot prawny, który będzie kontrolował Jamesa Bonda Barbara Broccoli będą w nim zasiadać. De facto jednak wszystkie decyzje dotyczące rozwoju marki będą podejmowane przez Amazon.Nową erę zasygnalizował właściciel koncernu Jeff Bezos, który na Instagramie zapytał świat wprost o to, kto powinien zagrać Jamesa Bonda . Fani zasypali post odpowiedziami. Teraz otwartą kwestią pozostaje to, czy Bezos i jego podwładni w odpowiedzi fanów się wsłuchają.Na informację o tym, że Wilson Broccoli zrzekli się kontroli kreatywnej nad postacią Jamesa Bonda , zareagował już ostatni z odtwórcówZ kolei Deadline dotarł do znajomych i współpracowników Broccoli , którzy opowiedzieli o tym, jak dowiedzieli się o szokującej zmianie w świecie Jamesa Bonda . To sama Barbara Broccoli do większości zadzwoniła, by przygotować ich na medialny szum, który zaraz miał wybuchnąć.Jeden z rozmówców powiedział, że słysząc od producentki filmów o Bondzie wiadomość o tym, że zrzekła się kontroli kreatywnej, poczuł się tak, jakby słuchał informacji o śmierci członka rodziny.Inni rozmówcy mówili, że choć można było w jej głosie wyczuć gniew na to, jak potoczyły się sprawy, to jednocześnie była spokojna, nawet zrezygnowana.Jeszcze inni zastanawiają się, czy Amazon będzie w stanie znaleźć producenta, który zapanuje nad tą marką i stworzy nową, spójną wizję. Nie wszyscy zdają się wierzyć, że koncern będzie do tego zdolny.