Jeff Daniels dołączył do obsady 5. sezonu "The Morning Show"

W sieci pojawiła się informacja, że Jeff Daniels zasili obsadę piątego sezonu serialu "The Morning Show". Informację o angażu ogłosiła platforma Apple TV.

Co wiemy o piątym sezonie "The Morning Show"?



Aktor znany m.in. z filmu "Głupi i głupszy" i serialu "The Newsroom" zagra postać Lukasa, miliardera i założyciela potężnej firmy inwestycyjnej. To kolejny projekt Appla'e, w którym pojawi się Daniels - aktora mogliśmy niedawno oglądać także w "Terapii bez trzymanki".

Dwukrotny laureat nagrody Emmy dołączy do gwiazdorskiej obsady produkcji, w której występują m.in. Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, Mark Duplass oraz Jon Hamm. Piąty sezon będzie kontynuował wydarzenia z poprzedniej odsłony serialu. W czwartej serii bohaterka grana przez Witherspoon, Bradley, została zatrzymana na Białorusi, a część postaci ujawniła kulisy tuszowania skandalu przez jednego z dyrektorów stacji UBN.


Showrunnerka Charlotte Stoudt zapowiadała wcześniej, że w nowych odcinkach przyjrzymy się bliżej relacji między Bradley a Corym, w którego wciela się Billy Crudup. Jak mówiła w rozmowie z branżowymi mediami, twórcy chcą zbadać, czy bohaterowie są dla lustrzanym odbiciem i mają podobne słabości. 

Na ten moment data premiery 5. sezonu nie została jeszcze ogłoszona. 

"The Morning Show" - zwiastun 4. sezonu



