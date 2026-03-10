Jeff Daniels dołączył do obsady 5. sezonu "The Morning Show"

W sieci pojawiła się informacja, że Jeff Daniels zasili obsadę piątego sezonu serialu "The Morning Show". Informację o angażu ogłosiła platforma Apple TV.
Co wiemy o piątym sezonie "The Morning Show"?
Getty Images © Taylor Hill
Aktor znany m.in. z filmu "Głupi i głupszy
" i serialu "The Newsroom
" zagra postać Lukasa, miliardera i założyciela potężnej firmy inwestycyjnej. To kolejny projekt Appla'e, w którym pojawi się Daniels
- aktora mogliśmy niedawno oglądać także w "Terapii bez trzymanki
".
Dwukrotny laureat nagrody Emmy
dołączy do gwiazdorskiej obsady produkcji, w której występują m.in. Reese Witherspoon
, Jennifer Aniston
, Billy Crudup
, Mark Duplass
oraz Jon Hamm
. Piąty sezon będzie kontynuował wydarzenia z poprzedniej odsłony serialu. W czwartej serii bohaterka grana przez Witherspoon
, Bradley, została zatrzymana na Białorusi, a część postaci ujawniła kulisy tuszowania skandalu przez jednego z dyrektorów stacji UBN.
Showrunnerka Charlotte Stoudt
zapowiadała wcześniej, że w nowych odcinkach przyjrzymy się bliżej relacji między Bradley a Corym, w którego wciela się Billy Crudup
. Jak mówiła w rozmowie z branżowymi mediami, twórcy chcą zbadać, czy bohaterowie są dla lustrzanym odbiciem i mają podobne słabości.
Na ten moment data premiery 5. sezonu nie została jeszcze ogłoszona.
"The Morning Show" - zwiastun 4. sezonu