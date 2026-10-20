Jeff Daniels w serialu szpiegowskim AMC i Netfliksa

Jeff Daniels dołącza do obsady "Bannermana", nowego serialu o świecie tajnych operacji i płatnych zabójców. Produkcja AMC Studios, inspirowana książkami Johna R. Maxima, będzie również dostępna na Netfliksie. Aktor, dwukrotny laureat nagrody Emmy, jako pierwszy otrzymał angaż w projekcie, który otwiera nowy rozdział współpracy obu firm.
"Bannerman" – Jeff Daniels jako były policjant
W centrum opowieści znajdzie się Paul Bannerman, doświadczony agent do zadań specjalnych, który postanawia pomóc grupie niebezpiecznych zabójców zerwać z dotychczasowym zajęciem. Mężczyźni mają szansę rozpocząć spokojne życie na przedmieściach Connecticut, z dala od szpiegowskich intryg i przemocy. Szybko okazuje się jednak, że zmiana adresu nie wystarczy, by odciąć się od przeszłości. Na ich drodze staną dawni przeciwnicy, powracające nawyki, podejrzliwi przedstawiciele rządu oraz były policjant, który nie zamierza odpuścić.
"Głupi i głupszy"
Właśnie w tę ostatnią postać wcieli się Daniels
. Raymond Lesko to były detektyw nowojorskiej policji, który po utracie odznaki pracuje przy ochronie hotelu. Został usunięty ze służby po tym, jak postanowił pomścić śmierć swojego partnera. Tamte wydarzenia wciąż nie dają mu spokoju. Kiedy odkrywa, że jego córka – jedyna osoba, na której naprawdę mu zależy – związała się z mężczyzną mogącym stanowić jeszcze większe zagrożenie niż on sam, Lesko musi ponownie zaangażować się w sprawy, od których próbował się odciąć.
Gdzie i kiedy obejrzymy "Bannermana"?
Serial zadebiutuje w AMC w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tych krajach użytkownicy Netfliksa będą musieli poczekać na premierę do zakończenia emisji sezonu w telewizji. Platforma udostępni odcinki 90 dni po wyemitowaniu finału. Inaczej będzie w Australii, Nowej Zelandii i Hiszpanii, gdzie AMC i Netflix pokażą wspólnie każdy odcinek. Na pozostałych rynkach produkcja będzie dostępna wyłącznie w serwisie streamingowym.
Dla Daniels ma na koncie dwie statuetki Emmy: jedną za pierwszoplanową kreację w dramacie HBO "Newsroom
", drugą za rolę drugoplanową w netfliksowym "Godless
".
W najbliższym czasie aktora zobaczymy w piątym, finałowym sezonie "The Morning Show
" od Apple TV. Wśród jego ostatnich ról filmowych znalazł się występ w thrillerze osadzonym w realiach zimnej wojny "The Brink of War
", w którym partnerowali mu J.K. Simmons
i Jared Harris
.
Na premierę czekają już kolejne projekty z udziałem Danielsa. W filmie "2034", przygotowywanym dla Netfliksa, aktor wystąpi razem z Rachel McAdams
. Z kolei w "Starman" pojawi się u boku Brendana Frasera
. Oba tytuły zaplanowano na 2027 rok.