Jeffrey Dollmer i Ted Bunny atakują! Czarne komedie o seryjnych mordercach w drodze

Jeff Miller, producent takich niskobudżetowych horrorów jak "Nutcracker Massacre" czy "Popeye the Slayer Man", planuje stworzyć nowe uniwersum. Będzie to seria czarnych komedii inspirowanych prawdziwymi zbrodniami seryjnych morderców. Zdjęcia na planie pierwszej z nich już się zakończyły.
Jeffrey Dollmer i Ted Bunny atakują!
Jak podaje Deadline, zakończono prace na planie "Jeffreya Dollmera
" – niskobudżetowego horroru opowiadającego o grupie modelek, które w trakcie sesji zdjęciowej padają ofiarą lalki nawiedzonej przez ducha seryjnego mordercę Jeffreya Dahmera (w tej roli Brian Joseph Mange).
W obsadzie znaleźli się też Charlie Trepany
, Chey Crieger, Juliana Destefano
, Adam Huss
, Eva Hamilton
, Mariah Justice
, Scott Asmar
, Jabarri Bush, Jane Xi, Tom Parnell
i Sean Michael Conway
. Potwierdzono też cameo Jeffreya Reddicka
, czyli twórcy serii "Oszukać przeznaczenie". Miller
nie tylko pełni obowiązki producenta. Wspólnie z Johnem Doolanem
napisał też scenariusz. Krzesło reżysera zajął Mark Savage
.
Co ciekawe, w planach jest już następny projekt – "Ted Bunny
", zapewne inspirowany historią Teda Bundy'ego. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Film wyreżyseruje Michael Fredianelli
, który napisał scenariusz wspólnie z Maralynn Adams
. W obsadzie znaleźli się Diana Roman
, Zanna Wyant, Brad Satterwhite i Dee Wallace.
Zobacz zwiastun serialu "Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"
Jeffrey Dahmer, znany także jako kanibal z Milwaukee, był bohaterem pierwszego sezonu kontrowersyjnego serialu "Potwór / Potwory
", który Ryan Murphy
realizuje dla Netfliksa. Przypominamy zwiastun: