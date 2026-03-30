https://www.filmweb.pl/news/Jeffrey+Epstein+bohaterem+serialu.+Produkuje+Adam+McKay%2C+a+w+g%C5%82%C3%B3wnej+roli+zagra+Laura+Dern-165870
Stało się! Jeffrey Epstein bohaterem serialu
Adam McKay i Sony Television łączą siły, bo opowiedzieć historię dziennikarskiego śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina. Punktem wyjścia dla scenariusza będzie książka Julie K. Brown "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story".

Laura Dern na tropie najsłynniejszego pedofila XXI wieku



Serial limitowany zostanie wyprodukowany przez Adama McKaya, który ma doświadczenie w adaptacji prawdziwych historii na potrzeby kina i telewizji. Jest przecież autorem filmów o Dicku Cheneyu ("Vice") i wielkim kryzysie ekonomicznym z pierwszej dekady XXI wieku ("Big Short").

W głównej roli zobaczymy zaś Laure Dern. Aktorka w ostatnim roku wystąpiła w trzech filmach: "Złodziej z przypadku", "Jay Kelly" i "Czy mnie słychać?". W planowanym serialu wcieli się w rolę dziennikarki "Miami Herald" Julie K. Brown.


Jeffrey Epstein był niezwykle wpływowym finansistą, którego znajomymi i przyjaciółmi byli najważniejsi ludzie świata polityki, gospodarki i rozrywki. Był też drapieżnikiem seksualnym i pedofilem. Przez lata pozostawał bezkarny. Zmieniło się to na początku XXI wieku. Jednak pierwsze śledztwo przeciwko niemu prowadzone było w sposób szokujący, a wyrok, jaki zapadł, choć skazujący, to nie mógł być łagodniejszy i w większości został napisany przez samego Epsteina.

To właśnie o tym pisała artykuły Julie K. Brown. A kiedy sprawa rozeszła się po kościach, na własną rękę prowadziła śledztwo demaskując sieć powiązań między Epsteinem, a politykami i systemem sprawiedliwości.

Serial ma być jej historią. Scenariusz przygotowała Sharon Hoffman, która wcześniej pracowała m.in. przy serialu "House of Cards".

