Stało się! Jeffrey Epstein bohaterem serialu

Adam McKay i Sony Television łączą siły, bo opowiedzieć historię dziennikarskiego śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina. Punktem wyjścia dla scenariusza będzie książka Julie K. Brown "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story".
Laura Dern na tropie najsłynniejszego pedofila XXI wieku
Serial limitowany zostanie wyprodukowany przez Adama McKaya
, który ma doświadczenie w adaptacji prawdziwych historii na potrzeby kina i telewizji. Jest przecież autorem filmów o Dicku Cheneyu ("Vice
") i wielkim kryzysie ekonomicznym z pierwszej dekady XXI wieku ("Big Short
").
W głównej roli zobaczymy zaś Laure Dern.
Aktorka w ostatnim roku wystąpiła w trzech filmach: "Złodziej z przypadku
", "Jay Kelly
" i "Czy mnie słychać?
". W planowanym serialu wcieli się w rolę dziennikarki "Miami Herald" Julie K. Brown.
Jeffrey Epstein był niezwykle wpływowym finansistą, którego znajomymi i przyjaciółmi byli najważniejsi ludzie świata polityki, gospodarki i rozrywki. Był też drapieżnikiem seksualnym i pedofilem. Przez lata pozostawał bezkarny. Zmieniło się to na początku XXI wieku. Jednak pierwsze śledztwo przeciwko niemu prowadzone było w sposób szokujący, a wyrok, jaki zapadł, choć skazujący, to nie mógł być łagodniejszy i w większości został napisany przez samego Epsteina.
To właśnie o tym pisała artykuły Julie K. Brown. A kiedy sprawa rozeszła się po kościach, na własną rękę prowadziła śledztwo demaskując sieć powiązań między Epsteinem, a politykami i systemem sprawiedliwości.
Serial ma być jej historią. Scenariusz przygotowała Sharon Hoffman
, która wcześniej pracowała m.in. przy serialu "House of Cards
".
Zwiastun filmu "Vice"