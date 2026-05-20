Newsy Filmy Jenna Ortega gwiazdą nowego filmu Leosa Caraxa
Filmy

Jenna Ortega gwiazdą nowego filmu Leosa Caraxa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jenna+Ortega+gwiazd%C4%85+nowego+filmu+Leosa+Caraxa-166714
Jenna Ortega gwiazdą nowego filmu Leosa Caraxa
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Jenna Ortega została gwiazdą nowego filmu Leosa Caraxa zatytułowanego "Lily May B". Będzie to siódmy pełnometrażowy projekt reżysera "Holy Motors". Zdjęcia mają ruszyć wiosną przyszłego roku. 

"Lily May B" – nowy film Leosa Caraxa


Twórcy opisują "Lily May B" jako surrealistyczną opowieść rozgrywającą się "dawno, dawno temu" o małej dziewczynce, młodej kobiecie i chłopaku, którzy skrywają tajemnice zbyt ciężkie, by je udźwignąć. Bohaterowie spotykają się w świecie przypominającym koniec cywilizacji i wspólnie wyruszają motocyklem przez opustoszałe miasta, puste autostrady i pradawne lasy, próbując odnaleźć własną tożsamość i miejsce, do którego mogliby należeć.


"Holy Motors" – zobacz zwiastun
Sam Carax zapowiedział projekt w swoim charakterystycznym, enigmatycznym stylu: "Dawno, dawno temu, to właśnie nas zniszczyło i to właśnie utrzymało nas przy życiu".

Za produkcję odpowiada Hugo Sélignac z Chi-Fou-Mi Productions należącego do Mediawan. Producent zapowiada, że pełna obsada filmu zostanie ujawniona we wrześniu.

Jenna Ortega – ostatnie role


23-letnia Jenna Ortega ma na swoim koncie wiele znaczących ról. W ostatnich latach grała m.in. w nowej odsłonie serii "Krzyk", filmie Ti Westa "X" oraz drugiej części "Soku z żuka" – "Beetlejuice Beetlejuice". Największe wrażenie zrobiła jednak jako tytułowa bohaterka serialu "Wednesday". 


SERIAL KILLERS: Oceniamy serial "Wednesday"







Powiązane artykuły Jenna Ortega

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Nastolatki z Gileadu powrócą. Powstanie 2. sezon "Testamentów"

Gry

Wracamy do Śródziemia! Będzie nowa gra

7 komentarzy
Filmy

CANNES 2026: Renate Reinsve we "Fjordzie" i nowy Nicolas Winding Refn. Recenzujemy

1 komentarz
Filmy

Snoop Dogg zagra w dramacie bokserskim

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

MDAG 2026 ONLINE: Recenzujemy "Ślady"

Seriale

Stallone ekranizuje bestseller o seryjnym mordercy

VOD Filmy

"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

10 komentarzy