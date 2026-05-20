Jenna Ortega gwiazdą nowego filmu Leosa Caraxa

Jenna Ortega
została gwiazdą nowego filmu Leosa Caraxa
zatytułowanego "Lily May B". Będzie to siódmy pełnometrażowy projekt reżysera "Holy Motors
". Zdjęcia mają ruszyć wiosną przyszłego roku.
"Lily May B" – nowy film Leosa Caraxa
Twórcy opisują "Lily May B" jako surrealistyczną opowieść rozgrywającą się "dawno, dawno temu" o małej dziewczynce, młodej kobiecie i chłopaku, którzy skrywają tajemnice zbyt ciężkie, by je udźwignąć. Bohaterowie spotykają się w świecie przypominającym koniec cywilizacji i wspólnie wyruszają motocyklem przez opustoszałe miasta, puste autostrady i pradawne lasy, próbując odnaleźć własną tożsamość i miejsce, do którego mogliby należeć.
Sam Carax
zapowiedział projekt w swoim charakterystycznym, enigmatycznym stylu: "Dawno, dawno temu, to właśnie nas zniszczyło i to właśnie utrzymało nas przy życiu".
Za produkcję odpowiada Hugo Sélignac
z Chi-Fou-Mi Productions należącego do Mediawan. Producent zapowiada, że pełna obsada filmu zostanie ujawniona we wrześniu.
23-letnia Jenna Ortega ma na swoim koncie wiele znaczących ról. W ostatnich latach grała m.in. w nowej odsłonie serii "Krzyk", filmie Ti Westa "X" oraz drugiej części "Soku z żuka" – "Beetlejuice Beetlejuice". Największe wrażenie zrobiła jednak jako tytułowa bohaterka serialu "Wednesday".
