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Jenna Ortega i Rose Byrne powalczą o wyjazd na igrzyska olimpijskie

The Hollywood Reporter / autor: /
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Jenna Ortega i Rose Byrne powalczą o wyjazd na igrzyska olimpijskie
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
W życiu zawodowym warto trzymać się sprawdzonych relacji, które zaowocowały wymiernymi sukcesami. O tym musiała pewnie pomyśleć Rose Byrne, która za swoją rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" otrzymała statuetkę Złotego Globu oraz Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. Z tego też powodu postanowiła wrócić do pracy z reżyserką – w nadchodzącym "Nasty" będzie partnerować na ekranie znanej z serialu "Wednesday" Jennie Ortedze

"Nasty" – co wiemy o filmie?



W odróżnieniu jednak od "Kopnęłabym cię, gdybym mogła", "Nasty" nie będzie w pełni autorskim projektem Mary Bronstein. Twórczyni wyreżyseruje nadchodzący film, ale nie na podstawie własnego scenariusza. Ten został bowiem napisany przez debiutującą scenarzystkę Isabellę Jarosz. Jej tekst filmu "Nasty" w 2024 roku umieszczono na słynnej Black List – corocznie publikowanej liście najlepszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywoodu.

"Nasty" opowie historię młodej gimnastyczki, która walczy o dostanie się do olimpijskiej kadry narodowej. Aby mogła zrealizować swoje marzenie, najpierw będzie musiała pokonać najsilniejszego z możliwych przeciwników – własnego trenera. Wierząc dziennikarzom, zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze jesienią tego roku. Studiu zależy bowiem, by film trafił do kin w 2027 roku.

Pierwszy plakat filmu "Nasty"


"Nasty" będzie kolejnym filmem tworzonym przez nowo powstałe studio Clockwork – powiązaną z Warner Bros. wytwórnię, która ma skupiać się na realizacji mniejszych, bardziej autorskich projektów. Na czele studia stoi trójka byłych dyrektorów wytwórni firmy Neon, od kilku lat uważanej za jeden z najprężniej działających podmiotów w amerykańskiej panoramie kina niezależnego. Pierwszym projektem studia będzie najnowszy film Seana Bakera, zdobywcy Oscara i Złotej Palmy za "Anorę". Będzie on nosił tytuł "Ti Amo!".

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" – zwiastun filmu


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