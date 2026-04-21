Wednesday w Paryżu. Pierwsze zdjęcie z 3. sezonu hitu Netfliksa

Stęskniliście się już za "Wednesday"? Netflix rusza z pomocą - w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z realizowanego właśnie trzeciego sezonu. Co zdradza?

Wednesday przybywa do Europy




Na udostępnionej fotografii Wednesday Addams (w tej roli raz jeszcze Jenna Ortega) stoi na tle wieży Eiffla w Paryżu. Towarzyszy jej Rączka (Victor Dorobantu).

Zdjęcia do nowego sezonu trwają obecnie w okolicach Dublina. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, Wednesday - inteligentna, sarkastyczna i "trochę martwa w środku" - ponownie będzie rozwiązywać mroczne zagadki, jednocześnie zyskując nowych przyjaciół i wrogów. Przypomnijmy, że w finale drugiego sezonu bohaterka wyruszyła w podróż z wujem Festerem (Fred Armisen), by odnaleźć Enid Sinclair (Emma Myers), która przechodzi pełną przemianę w wilkołaka alfa.

Do obsady 3. sezonu dołączyły nowe gwiazdy, w tym Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Lena Headey, Andrew McCarthy i James Lance. Nie zabraknie też znanych bohaterów rodziny Addamsów - powrócą Catherine Zeta-Jones jako Morticia, Luis Guzmán jako Gomez oraz Isaac Ordonez jako Pugsley.

Na razie nie ujawniono daty premiery 3. sezonu "Wednesday". 

