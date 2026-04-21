Wednesday w Paryżu. Pierwsze zdjęcie z 3. sezonu hitu Netfliksa

Stęskniliście się już za "Wednesday"? Netflix rusza z pomocą - w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z realizowanego właśnie trzeciego sezonu. Co zdradza?
Wednesday przybywa do Europy
Na udostępnionej fotografii Wednesday Addams
(w tej roli raz jeszcze Jenna Ortega
) stoi na tle wieży Eiffla w Paryżu. Towarzyszy jej Rączka (Victor Dorobantu
).
Zdjęcia do nowego sezonu trwają obecnie w okolicach Dublina. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, Wednesday
- inteligentna, sarkastyczna i "trochę martwa w środku" - ponownie będzie rozwiązywać mroczne zagadki, jednocześnie zyskując nowych przyjaciół i wrogów. Przypomnijmy, że w finale drugiego sezonu bohaterka wyruszyła w podróż z wujem Festerem
(Fred Armisen
), by odnaleźć Enid Sinclair (Emma Myers
), która przechodzi pełną przemianę w wilkołaka alfa.
Do obsady 3. sezonu dołączyły nowe gwiazdy, w tym Eva Green
, Winona Ryder
, Chris Sarandon
, Lena Headey
, Andrew McCarthy
i James Lance
. Nie zabraknie też znanych bohaterów rodziny Addamsów - powrócą Catherine Zeta-Jones
jako Morticia
, Luis Guzmán
jako Gomez
oraz Isaac Ordonez
jako Pugsley
.
Na razie nie ujawniono daty premiery 3. sezonu "Wednesday
".
