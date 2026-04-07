Wednesday będzie rozrabiać z Gremlinami? Jenna Ortega negocjuje rolę

Jak już informowaliśmy na stronach Filmwebu, trwają prace nad "Gremlinami 3". Fabuła tradycyjnie trzymana jest w tajemnicy, poznaliśmy jednak gwiazdę typowaną do głównej roli.
Jenna Ortega w "Gremlinach 3"?
Jak podaje blog World of Reel, aktualnie trwają poszukiwania odtwórczyni głównej roli. Na stole pojawiło się nazwisko Jenny Ortegi
. Aktorka prowadzi aktualnie negocjacje.
Getty Images © Dia Dipasupil
Jenna Ortega na premierze "The Gallerist"
Na krześle reżysera zasiądzie Chris Columbus
, czyli autor scenariusza pierwszej części. Zapowiedział on, że na ekranie zobaczymy praktyczne efekty specjalne, które pozwolą odwzorować klimat oryginalnego filmu. Prace na planie mają rozpocząć się późnym latem tego roku. Premiera została zapowiedziana na 19 listopada 2027 roku.
Skąd znamy Jennę Ortegę?Jenna Ortega
największą popularność zdobyła dzięki roli Wednesday Addams
w serialu "Wednesday
", który Tim Burton
zrealizował dla Netfliksa. Aktualnie trwają prace nad trzecim sezonem. W filmografii młodej aktorki znajdziemy też takie seriale, jak "Jane the Virgin
" czy "Ty
", a także filmy "Ratujmy Florę
", "Opiekunka: Demoniczna królowa
", "X
", a ostatnio "Krzyk
" i "Krzyk VI
", w którym wcieliła się w postać Tary Carpenter, czy "Beetlejuice Beetlejuice
". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Cathy Yan
thriller psychologiczny "The Gallerist
". Zadebiutował on na tegorocznym festiwalu Sundance.
W 2022 roku Gremliny powróciły na ekrany za sprawą serialu "Tajemnice Mogwajów
", którego akcja toczy się w Szanghaju lat 20. ubiegłego wieku. Poznajemy w nim przygody Sama WInga i Gizmo. Przypominamy zwiastun: