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Olivia Wilde szykuje kolejny film. Jego gwiazdami będą Jennifer Aniston i Peter Dinklage

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jennifer+Aniston+i+Peter+Dinklage+wyst%C4%85pi%C4%85+w+%22Naughty%22+-+nowym+filmie+Olivii+Wilde.+Jest+data+premiery-167802
Olivia Wilde szykuje kolejny film. Jego gwiazdami będą Jennifer Aniston i Peter Dinklage
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Olivia Wilde szykuje swój kolejny film. Reżyserka stanie za kamerą świątecznej komedii "Naughty". Do głównych ról zaangażowano Jennifer Aniston i Petera Dinklage’a. Universal Pictures dało produkcji zielone światło i ustaliło jej premierę na 5 listopada 2027 roku.

Co wiemy o fabule "Naughty"?



GettyImages-2280965837.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Aniston wcieli się w Mallory, kobietę walczącą o prawo do opieki nad synem po rozwodzie z manipulującym byłym mężem. Jej jedyną nadzieją będzie odnalezienie... Świętego Mikołaja i przekonanie go, by zeznawał w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. W tej roli wystąpi Dinklage.

Scenariusz napisał Jimmy Warden ("Kokainowy miś"). Jego projekt trafił do Universalu już w 2023 roku, a Wilde zawsze była związana z nim jako reżyserka. Według informacji od Deadline Aniston i Dinklage od początku byli aktorami, których Wilde widziała w rolach Mallory i Mikołaja.

Producentami filmu będą LuckyChap, Wilde i Warden. "Naughty" będzie kolejnym reżyserskim projektem Wilde po docenionym przez krytykę "Zaproszeniu", które miało premierę na tegorocznym festiwalu Sundance i zostało później przejęte przez A24 po zaciętej walce o prawa do dystrybucji.

"Zaproszenie" - zwiastun



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