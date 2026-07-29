Olivia Wilde szykuje kolejny film. Jego gwiazdami będą Jennifer Aniston i Peter Dinklage

Olivia Wilde szykuje swój kolejny film. Reżyserka stanie za kamerą świątecznej komedii "Naughty". Do głównych ról zaangażowano Jennifer Aniston i Petera Dinklage’a. Universal Pictures dało produkcji zielone światło i ustaliło jej premierę na 5 listopada 2027 roku.
Co wiemy o fabule "Naughty"?
Aniston Getty Images © Jamie McCarthy
wcieli się w Mallory, kobietę walczącą o prawo do opieki nad synem po rozwodzie z manipulującym byłym mężem. Jej jedyną nadzieją będzie odnalezienie... Świętego Mikołaja i przekonanie go, by zeznawał w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. W tej roli wystąpi Dinklage
.
Scenariusz napisał Jimmy Warden
("Kokainowy miś
"). Jego projekt trafił do Universalu już w 2023 roku, a Wilde
zawsze była związana z nim jako reżyserka. Według informacji od Deadline Aniston
i Dinklage
od początku byli aktorami, których Wilde
widziała w rolach Mallory i Mikołaja.
Producentami filmu będą LuckyChap, Wilde
i Warden
. "Naughty"
będzie kolejnym reżyserskim projektem Wilde po docenionym przez krytykę "Zaproszeniu
", które miało premierę na tegorocznym festiwalu Sundance i zostało później przejęte przez A24 po zaciętej walce o prawa do dystrybucji.
"Zaproszenie" - zwiastun