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Jennifer Aniston wzywa do sądu św. Mikołaja u Olivii Wilde

Deadline / autor: /
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Jennifer Aniston wzywa do sądu św. Mikołaja u Olivii Wilde
źródło: Getty Images
autor: James Devaney
Jennifer Aniston stanie przed nie lada wyzwaniem w nowej komedii świątecznej studia Universal. W filmie "Naughty" jej bohaterka spróbuje odzyskać opiekę nad synem, a kluczowym świadkiem w sądowej batalii ma zostać sam Święty Mikołaj. Do obsady produkcji dołączył właśnie Ike Barinholtz. W filmie wystąpią również Peter Dinklage, Regina Hall i Chase Sui Wonders, a za kamerą stanie Olivia Wilde.

"Naughty" – świąteczna komedia Olivii Wilde z Jennifer Aniston



Główna bohaterka, Mallory (Aniston), ma dość byłego męża, który manipuluje nią i podważa jej poczucie rzeczywistości. Kiedy walka o opiekę nad synem trafia na salę sądową, kobieta wpada na niecodzienny pomysł: musi odnaleźć Świętego Mikołaja (Dinklage) i namówić go, by zeznawał podczas rozprawy rozwodowej. Twórcy na razie nie potwierdzili oficjalnie, kogo zagra Barinholtz, ale według branżowych źródeł aktor wcieli się w byłego męża Mallory.

GettyImages-2263806211.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Ike Barinholtz
Scenariusz napisał Jimmy Warden.

Ike Barinholtz – gdzie go ostatnio widzieliśmy?



W "Naughty" Barinholtz ponownie spotka na ekranie Chase Sui Wonders – oboje zagrali razem z Sethem Rogenem w serialu Apple TV "The Studio". Aktor ma też na koncie pracę przy innej komedii: współtworzy i produkuje wykonawczo netfliksowy serial "Running Point", przygotowany wspólnie z Mindy Kaling i Davidem Stassenem. W głównej roli występuje w nim Kate Hudson.

Na premierę czeka aktualnie "Artificial", satyra science fiction studia Neon w reżyserii Luki Guadagnino. Aktor wcieli się w niej w Elona Muska.

"Artificial", reż. Luca Guadagnino – zobacz zwiastun



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