Jennifer Aniston wzywa do sądu św. Mikołaja u Olivii Wilde

Jennifer Aniston stanie przed nie lada wyzwaniem w nowej komedii świątecznej studia Universal. W filmie "Naughty" jej bohaterka spróbuje odzyskać opiekę nad synem, a kluczowym świadkiem w sądowej batalii ma zostać sam Święty Mikołaj. Do obsady produkcji dołączył właśnie Ike Barinholtz. W filmie wystąpią również Peter Dinklage, Regina Hall i Chase Sui Wonders, a za kamerą stanie Olivia Wilde.
Główna bohaterka, Mallory (Aniston
), ma dość byłego męża, który manipuluje nią i podważa jej poczucie rzeczywistości. Kiedy walka o opiekę nad synem trafia na salę sądową, kobieta wpada na niecodzienny pomysł: musi odnaleźć Świętego Mikołaja (Dinklage
) i namówić go, by zeznawał podczas rozprawy rozwodowej. Twórcy na razie nie potwierdzili oficjalnie, kogo zagra Barinholtz
, ale według branżowych źródeł aktor wcieli się w byłego męża Mallory.
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Ike Barinholtz
Scenariusz napisał Jimmy Warden
.
Ike Barinholtz – gdzie go ostatnio widzieliśmy?
W "Naughty" Barinholtz ponownie spotka na ekranie Chase Sui Wonders
– oboje zagrali razem z Sethem Rogenem
w serialu Apple TV "The Studio
". Aktor ma też na koncie pracę przy innej komedii: współtworzy i produkuje wykonawczo netfliksowy serial "Running Point
", przygotowany wspólnie z Mindy Kaling
i Davidem Stassenem
. W głównej roli występuje w nim Kate Hudson
.
Na premierę czeka aktualnie "Artificial
", satyra science fiction studia Neon w reżyserii Luki Guadagnino
. Aktor wcieli się w niej w Elona Muska
.