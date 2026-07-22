Jennifer Garner i Judy Greer jednak wystąpią w reboocie "Dziś 13, jutro 30"?

Odkąd w zeszłym miesiącu twórcy weszli na plan rebootu "Dziś 13, jutro 30" zdobywamy coraz więcej informacji o tym projekcie. Dzięki rozpoczętym zdjęciom amerykańscy dziennikarze mają okazję do zdobywania i przekazywania kolejnych wieści obsadowych. Stąd też dziś pracownicy Variety przychodzą z ciekawym newsem. W trakcie zdjęć między ogłoszonymi wcześniej aktorami dało się dostrzec gwiazdy oryginalnego filmu: Jennifer Garner oraz Judy Greer.
Jennifer Garner i Judy Greer wystąpią w reboocie "Dziś 13, jutro 30"?
To o tyle ciekawe, że dotychczas rola Garner
była opisywana wyłącznie jako działalność producencka. Variety z pełnym przekonaniem zaznacza jednak, że kobieta wystąpi w projekcie również jako aktorka – by to udowodnić, powołuje się na fotografie obu kobiet w kostiumach opublikowane przez portal Just Jared. Wracając dziś do jej niedawnych wypowiedzi, można zauważyć podsuwane przez Garner
sugestie, że to właśnie może się wydarzyć. Raptem tydzień temu tymi słowami informowała dziennikarzy Variety, że planuje odwiedzić plan powstającej produkcji: Wybieram się tam sprawdzić, czy uda mi się gdzieś zakręcić i czy przypadkiem nie dadzą mi jakiejś rólki. Może mogłabym mignąć gdzieś w tle podczas wariacji na temat sceny z "Thrillerem"
– zażartowała wówczas aktorka.
Prace nad nową wersją rozpoczęły się w Santa Monica w zeszłym miesiącu. Wnioskując po tym, jak późno obie aktorki odwiedziły plan filmu, role Garner
i Greer
należy z całą pewnością traktować jako występy symboliczne. Poza nimi w projekt zaangażowani są już Emily Bader
, Logan Lerman
, Adeline Rudolph
oraz Jessica Alba
.
Przypomnijmy, że pierwowzór filmu "Dziś 13, jutro 30
" opowiadał historię 13-letniej Jenny, która w magiczny sposób budzi się jako 30-letnia kobieta i musi odnaleźć się w dorosłym życiu, jednocześnie próbując zrozumieć, kim naprawdę jest. Garner
wcieliła się w dorosłą wersję bohaterki, a jej partnerem ekranowym był Mark Ruffalo
. Film w reżyserii Gary’ego Winicka
zarobił około 96 milionów dolarów na całym świecie i z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych komedii romantycznych pierwszej dekady XXI wieku.
Za nową wersję odpowiada Brett Haley
, reżyser netfliksowego hitu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach
". Scenariusz napisała Hannah Marks
, a poprawki wprowadziła Flora Greeson
, współautorka przygotowywanej przez Disneya trzeciej części "Pamiętnika księżniczki
".
"Dziś 13, jutro 30" – zwiastun filmu