Jennifer Lawrence w nowym filmie reżysera "Resident Evil"

W kinach wciąż możecie oglądać "Resident Evil", a tymczasem Zach Cregger już planuje swój kolejny film. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra w nim główną rolę.
Jennifer Lawrence na stacji kosmicznej
Projekt nosi tytuł "The Flood"
i powstaje dla Warner Bros. Jak podają amerykańskie media, gwiazdą filmu została Jennifer Lawrence
.
Aktorkę widzieliśmy ostatnio w filmie z ubiegłego roku, "Zgiń, kochanie
". Jednak ostatnio zagrała u Martina Scorsesego
w "What Happens at Night
". Ten film nie miał jeszcze swojej premiery.
Akcja "The Flood"
będzie rozgrywać się na odosobnionej stacji kosmicznej, której załoga odbiera sygnał z odległego świata i odkrywa obcy obiekt, który zakrzywia czas i przestrzeń.
Zach Cregger napisał scenariusz i wyreżyseruje "The Flood". Getty Images © JC Olivera
Tak mówił niedawno o tym projekcie: To film o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. To kolejna dziwaczna narracyjna struktura, trochę jak w "Barbarzyńcach" i "Zniknięciach", ale nie polega ona na przeskakiwaniu między punktami widzenia.
Warner Bros. już ustaliło datę premiery. W USA "The Flood
" ma trafić do kin 11 sierpnia 2028 roku.
Zwiastun filmu "Zgiń, kochanie", który aktualnie zamyka filmografię Jennifer Lawrence