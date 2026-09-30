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Jennifer Lawrence w nowym filmie reżysera "Resident Evil"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Jennifer Lawrence w nowym filmie reżysera &quot;Resident Evil&quot;
źródło: Getty Images
autor: Savion Washington/2026GG
W kinach wciąż możecie oglądać "Resident Evil", a tymczasem Zach Cregger już planuje swój kolejny film. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra w nim główną rolę.

Jennifer Lawrence na stacji kosmicznej



Projekt nosi tytuł "The Flood" i powstaje dla Warner Bros. Jak podają amerykańskie media, gwiazdą filmu została Jennifer Lawrence.

Aktorkę widzieliśmy ostatnio w filmie z ubiegłego roku, "Zgiń, kochanie". Jednak ostatnio zagrała u Martina Scorsesego w "What Happens at Night". Ten film nie miał jeszcze swojej premiery.

Akcja "The Flood" będzie rozgrywać się na odosobnionej stacji kosmicznej, której załoga odbiera sygnał z odległego świata i odkrywa obcy obiekt, który zakrzywia czas i przestrzeń.

04.jpg Getty Images © JC Olivera


Zach Cregger napisał scenariusz i wyreżyseruje "The Flood". Tak mówił niedawno o tym projekcie:

To film o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. To kolejna dziwaczna narracyjna struktura, trochę jak w "Barbarzyńcach" i "Zniknięciach", ale nie polega ona na przeskakiwaniu między punktami widzenia.

Warner Bros. już ustaliło datę premiery. W USA "The Flood" ma trafić do kin 11 sierpnia 2028 roku.

Zwiastun filmu "Zgiń, kochanie", który aktualnie zamyka filmografię Jennifer Lawrence




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