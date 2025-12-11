Prequel "Igrzysk śmierci". Legendy serii wracają!

Fani serii "Igrzyska śmierci" dostali kolejny powód, by czekać na "Wschód słońca w dniu dożynek". Jak donoszą amerykańskie media, do obsady filmu dołączyły dwie legendy cyklu Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson.
Katniss i Peeta wracają! Jennifer Lawrence
grała oczywiście w oryginalnej serii główną bohaterkę, Katniss Everdeen
. Josh Hutcherson
partnerował jej jako Peeta Mellark
. W jakiej formie ta dwójka zostanie wykorzystana w nowym, rozgrywającym się wiele lat wcześniej, filmie? Tego na razie nie wiadomo. "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins
oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego
(grał go Woody Harrelson
), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss
i Peety
. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch
walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach.
Jak pamiętamy, w podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy
z Dwunastego Dystryktu.
W głównej roli wystąpił Joseph Zada
.
Teaser filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"