Prequel "Igrzysk śmierci". Legendy serii wracają!

The Hollywood Reporter
Fani serii "Igrzyska śmierci" dostali kolejny powód, by czekać na "Wschód słońca w dniu dożynek". Jak donoszą amerykańskie media, do obsady filmu dołączyły dwie legendy cyklu Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson.

Katniss i Peeta wracają!



Jennifer Lawrence grała oczywiście w oryginalnej serii główną bohaterkę, Katniss Everdeen. Josh Hutcherson partnerował jej jako Peeta Mellark. W jakiej formie ta dwójka zostanie wykorzystana w nowym, rozgrywającym się wiele lat wcześniej, filmie? Tego na razie nie wiadomo.


"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego (grał go Woody Harrelson), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss i Peety. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. 

Jak pamiętamy, w podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu. 

W głównej roli wystąpił Joseph Zada.

Teaser filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"




