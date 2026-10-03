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Jennifer Lawrence nie tylko u reżysera "Resident Evil". Będzie też gwiazdą komedii romantycznej

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jennifer+Lawrence+nie+tylko+u+re%C5%BCysera+%22Resident+Evil%22.+B%C4%99dzie+te%C5%BC+gwiazd%C4%85+komedii+romantycznej-168911
Jennifer Lawrence nie tylko u reżysera &quot;Resident Evil&quot;. Będzie też gwiazdą komedii romantycznej
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Jennifer Lawrence ostatnio akceptuje sporo propozycji filmowych. Jeszcze kurz nie osiadł na wiadomości o tym, że aktorka zagra w "The Flood" Zacha Creggera, a już portal Deadline donosi o jej kolejnym projekcie. Tym razem z zupełnie innego gatunku.

Jennifer Lawrence zakocha się na ekranie



Jej nowy film nosi tytuł "One Month Mark" i będzie komedią romantyczną. Za kamerą stanie Gene Stupnitsky, z którym aktorka dobrze się zna. Para pracowała bowiem przy filmie "Bez urazy".

Tamten film wielkim hitem kinowym nie był. Przy budżecie w wysokości 45 mln dolarów na całym świecie zarobił nieco ponad 83 mln. Czy ich nowa wspólna komedia poradzi sobie lepiej?

04.jpg Getty Images © Dia Dipasupil


Na razie niewiele wiemy o "One Month Mark". Krótki zarys fabuły opublikowany w amerykańskich mediach brzmi:

Ona nigdy nie wytrzymała w związku dłużej niż miesiąc. On nigdy nie wytrzymał bez związku dłużej niż miesiąc.

Za scenariusz odpowiada Sophie Fleur de Bruijn, dla której będzie to debiut w Hollywood. Jennifer Lawrence oprócz zagrania w filmie głównej roli całość wyprodukuje.

Film powstanie dla Apple'a.

Zwiastun filmu "Bez urazy"




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