Jennifer Lawrence nie tylko u reżysera "Resident Evil". Będzie też gwiazdą komedii romantycznej

Jennifer Lawrence ostatnio akceptuje sporo propozycji filmowych. Jeszcze kurz nie osiadł na wiadomości o tym, że aktorka zagra w "The Flood" Zacha Creggera, a już portal Deadline donosi o jej kolejnym projekcie. Tym razem z zupełnie innego gatunku.
Jennifer Lawrence zakocha się na ekranie
Jej nowy film nosi tytuł "One Month Mark"
i będzie komedią romantyczną. Za kamerą stanie Gene Stupnitsky
, z którym aktorka dobrze się zna. Para pracowała bowiem przy filmie "Bez urazy"
.
Tamten film wielkim hitem kinowym nie był. Przy budżecie w wysokości 45 mln dolarów na całym świecie zarobił nieco ponad 83 mln. Czy ich nowa wspólna komedia poradzi sobie lepiej?
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Na razie niewiele wiemy o "One Month Mark"
. Krótki zarys fabuły opublikowany w amerykańskich mediach brzmi: Ona nigdy nie wytrzymała w związku dłużej niż miesiąc. On nigdy nie wytrzymał bez związku dłużej niż miesiąc.
Za scenariusz odpowiada Sophie Fleur de Bruijn
, dla której będzie to debiut w Hollywood. Jennifer Lawrence
oprócz zagrania w filmie głównej roli całość wyprodukuje.
Film powstanie dla Apple'a.
Zwiastun filmu "Bez urazy"