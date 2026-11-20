Jennifer Lawrence pojawiła się w programie "Watch What Happens Live with Andy Cohen", gdzie z dużą szczerością odpowiadała na pytania dotyczące swojej kariery i życia prywatnego. Towarzyszył jej Josh Hutcherson, z którym wystąpiła w serii "Igrzyska śmierci". Aktorka została między innymi poproszona o uszeregowanie swoich ekranowych pocałunków - od najlepszego do najgorszego.
Lawrence ocenia ekranowe pocałunki
Na liście znaleźli się Hutcherson
, Liam Hemsworth
, Chris Pratt
, Timothée Chalamet
i Bradley Cooper
. Lawrence
nie miała większych wątpliwości: najwyżej oceniła pocałunek z Hutchersonem
(z filmu "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
"). Drugie miejsce przypadło Hemsworthowi
("Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1
"). Dalej znaleźli się Cooper
("Poradnik pozytywnego myślenia
"), Chalamet
("Nie patrz w górę
"), a na samym końcu Pratt
, z którym Lawrence
zagrała w "Pasażerach
".
Podczas rozmowy aktorka odniosła się również do swoich implantów piersi. Kiedy Andy Cohen zapytał ją o historię z programu "Gospodynie z klasą. Nowy Jork
", w której jedna z uczestniczek opowiadała o złamaniu nosa przez pierś innej kobiety, Lawrence
przyznała, że sama ma implanty. Zdradziła, że niedawno je wymieniła, a następnie poleciła lekarza, który przeprowadził zabieg. Zapytana o rozmiar, odpowiedziała, że to prawdopodobnie C - taki sam, jaki miała wcześniej.
Nie zabrakło też wspomnień z planu "Igrzysk śmierc
i". Lawrence
potwierdziła, że zabrała z niego na pamiątkę łuk i strzały, ale nie potrafi już ich odnaleźć: Chyba go zgubiłam albo został skradziony.
Zarówno Lawrence
, jak i Hutcherson
powracają do swoich ról z "Igrzysk śmierci
" w najnowszej części - "Wschód słońca w dniu dożynek
". Poniżej zwiastun filmu: