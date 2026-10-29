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Jennifer Lawrence zareagowała na przekroczenie granic przy scenie nagości. "Chodzi o młode aktorki"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jennifer+Lawrence+zareagowa%C5%82a+na+przekroczenie+granic+przy+scenie+nago%C5%9Bci.+%22Chodzi+o+m%C5%82ode+aktorki%22-169378
Jennifer Lawrence zareagowała na przekroczenie granic przy scenie nagości. &quot;Chodzi o młode aktorki&quot;
Jennifer Lawrence wzięła udział w podcaście "Call Her Daddy", gdzie opowiedziała o niepokojącej sytuacji na planie filmowym: podczas kręcenia sceny nagości w pomieszczeniu znaleźli się członkowie ekipy, którzy nie mieli zgody na obecność przy tego rodzaju ujęciach. Aktorka zareagowała, podkreślając, że chodziło nie tylko o jej własny komfort, ale też o zasady, które powinny chronić mniej doświadczone osoby w branży.

Lawrence wyjaśnia, dlaczego zareagowała



lawrence-jennifer.jpg Getty Images © Swan Gallet


Lawrence wyjaśniła, że nie pamiętała, by takie osoby zostały dopuszczone do udziału w tej części zdjęć. Zdecydowała się interweniować, bo obawiała się, że brak jasnych granic może mieć poważniejsze konsekwencje w przypadku młodych aktorek dopiero rozpoczynających karierę: Jeśli nie ustalimy takich zasad na tym etapie, to co stanie się z 18-letnią dziewczyną, której nikt jeszcze nie zna? Lawrence zwróciła uwagę na dylemat, przed którym może stanąć początkująca aktorka: zaprotestować i ryzykować opinię osoby trudnej we współpracy czy zgodzić się na obecność ludzi, przy których nie czuje się komfortowo. Było dla mnie ważne, żeby wyjaśnić wszystkim, dlaczego takie zachowanie jest nie w porządku.

Podobną sytuację opisywała wcześniej Esmé Bianco, znana z "Gry o tron". Podczas zdjęć do pierwszego sezonu serialu miała kręcić scenę na zamkniętym planie, ale zauważyła trzech mężczyzn trzymających osłonę przy lampie. Aktorka była wtedy naga i zaprotestowała, pytając, dlaczego do tej czynności potrzeba aż trzech osób, po czym zażądała, by opuścili plan.

Lawrence potwierdziła niedawno, że powróci jako Katniss Everdeen w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun



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