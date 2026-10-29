Jennifer Lawrence zareagowała na przekroczenie granic przy scenie nagości. "Chodzi o młode aktorki"

Jennifer Lawrence wzięła udział w podcaście "Call Her Daddy", gdzie opowiedziała o niepokojącej sytuacji na planie filmowym: podczas kręcenia sceny nagości w pomieszczeniu znaleźli się członkowie ekipy, którzy nie mieli zgody na obecność przy tego rodzaju ujęciach. Aktorka zareagowała, podkreślając, że chodziło nie tylko o jej własny komfort, ale też o zasady, które powinny chronić mniej doświadczone osoby w branży.
Lawrence wyjaśnia, dlaczego zareagowała
Lawrence Getty Images © Swan Gallet
wyjaśniła, że nie pamiętała, by takie osoby zostały dopuszczone do udziału w tej części zdjęć. Zdecydowała się interweniować, bo obawiała się, że brak jasnych granic może mieć poważniejsze konsekwencje w przypadku młodych aktorek dopiero rozpoczynających karierę: Jeśli nie ustalimy takich zasad na tym etapie, to co stanie się z 18-letnią dziewczyną, której nikt jeszcze nie zna? Lawrence
zwróciła uwagę na dylemat, przed którym może stanąć początkująca aktorka: zaprotestować i ryzykować opinię osoby trudnej we współpracy czy zgodzić się na obecność ludzi, przy których nie czuje się komfortowo. Było dla mnie ważne, żeby wyjaśnić wszystkim, dlaczego takie zachowanie jest nie w porządku.
Podobną sytuację opisywała wcześniej Esmé Bianco
, znana z "Gry o tron
". Podczas zdjęć do pierwszego sezonu serialu miała kręcić scenę na zamkniętym planie, ale zauważyła trzech mężczyzn trzymających osłonę przy lampie. Aktorka była wtedy naga i zaprotestowała, pytając, dlaczego do tej czynności potrzeba aż trzech osób, po czym zażądała, by opuścili plan. Lawrence
potwierdziła niedawno, że powróci jako Katniss Everdeen
w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
".
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun