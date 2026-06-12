Jennifer Lopez wyjaśnia, dlaczego "Nomadland" to dla niej najgorszy typ filmu

Jennifer Lopez pojawiła się w podcaście Bretta Goldsteina (z którym zagrała w "Biurowym romansie") i zaskoczyła tam wyznaniem na temat jednego z oscarowych triumfatorów ostatnich lat. Aktorka i piosenkarka przyznała, że nie przypadł jej do gustu film "Nomadland" w reżyserii Chloé Zhao. Produkcja zdobyła Oscary w kategoriach najlepszego filmu, reżyserii i aktorki pierwszoplanowej.
Lopez o "Nomadland"
Choć wyznanie to padło w odpowiedzi na pytanie o najgorszy film, jaki widziała, Lopez
zaznaczyła, że nie uważa "Nomadland
" za zły obraz. Aktorka sądzi, że to piękne kino, ale jednocześnie jest dla niej najgorszym typem filmu. Jak przyznała, historia skupiona na żałobie i opowiedziana w bardzo spokojnym tempie nie dała jej tego, czego oczekuje od wizyty w kinie: To nie jest powód, dla którego chodzę do kina. Lubię musicale, komedie romantyczne i thrillery. A to jest powolna opowieść o żałobie, bez elementu eskapizmu.
Lopez podkreśliła jednocześnie, że wysoko ocenia występ Frances McDormand
i nie dziwi ją, że aktorka została za niego nagrodzona Oscarem
: Zasługuje na wszystkie Oscary. Po prostu nie czerpałam przyjemności z oglądania tego filmu. To kwestia gustu.
"Nomadland
", oparty na książce Jessiki Bruder
, opowiada historię kobiety, która po utracie dorobku życia zamieszkuje w kamperze i przemierza Stany Zjednoczone.
"Nomadland" - zwiastun