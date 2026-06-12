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Jennifer Lopez wyjaśnia, dlaczego "Nomadland" to dla niej najgorszy typ filmu

Variety / autor: /
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Jennifer Lopez wyjaśnia, dlaczego &quot;Nomadland&quot; to dla niej najgorszy typ filmu
źródło: Getty Images
autor: Neil Mockford
Jennifer Lopez pojawiła się w podcaście Bretta Goldsteina (z którym zagrała w "Biurowym romansie") i zaskoczyła tam wyznaniem na temat jednego z oscarowych triumfatorów ostatnich lat. Aktorka i piosenkarka przyznała, że nie przypadł jej do gustu film "Nomadland" w reżyserii Chloé Zhao. Produkcja zdobyła Oscary w kategoriach najlepszego filmu, reżyserii i aktorki pierwszoplanowej.

Lopez o "Nomadland"




Choć wyznanie to padło w odpowiedzi na pytanie o najgorszy film, jaki widziała, Lopez zaznaczyła, że nie uważa "Nomadland" za zły obraz. Aktorka sądzi, że to piękne kino, ale jednocześnie jest dla niej najgorszym typem filmu. Jak przyznała, historia skupiona na żałobie i opowiedziana w bardzo spokojnym tempie nie dała jej tego, czego oczekuje od wizyty w kinie: To nie jest powód, dla którego chodzę do kina. Lubię musicale, komedie romantyczne i thrillery. A to jest powolna opowieść o żałobie, bez elementu eskapizmu.

Lopez podkreśliła jednocześnie, że wysoko ocenia występ Frances McDormand i nie dziwi ją, że aktorka została za niego nagrodzona Oscarem: Zasługuje na wszystkie Oscary. Po prostu nie czerpałam przyjemności z oglądania tego filmu. To kwestia gustu.

"Nomadland", oparty na książce Jessiki Bruder, opowiada historię kobiety, która po utracie dorobku życia zamieszkuje w kamperze i przemierza Stany Zjednoczone. 

"Nomadland" - zwiastun



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