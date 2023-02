Zobaczy, jak "Rolnik szuka żony" i spotka "Egzorcystę"

Nowy "Egzorcysta" – co wiemy o filmie?

Getty Images © Dia Dipasupil



Kim jest Jennifer Nettles?

Zobaczcie odcinek programu "Na skróty" o filmie "Egzorcysta"

Projekt powstaje według tego samego modelu, co, czyli. Za reżyserię odpowiada autor nowej trylogiiZa sequelem filmu z 1973 roku stoją studia Blumhouse, Morgan Creek, Universal i Peacock, które zapłaciły łącznie ponad 400 milionów dolarów za prawa do wskrzeszenia serii. Film, pierwszy z zaplanowanej trylogii, ma opowiadać o ojcu dziecka ( Odom Jr ), które, jak podejrzewa, zostało opętane. W tym celu zwraca się do kobiety, która przed laty przeszła to samo. Jest nią Chris MacNeil ( Burstyn ) z oryginału.W obsadzie są także: Olivia Marcum, Ann Dowd David Gordon Green jest współautorem scenariusza napisanego wraz z Peterem Sattlerem (" Camp X-Ray ").Karierę muzyczną zaczynała jako dziecko od występów w szkolnych przedstawieniach i w lokalnym kościele. W 2003 roku była współzałożycielką zespołu Sugarland, który w 2006 roku zdobył nominację do Grammy w kategorii nowy artysta. Dwie statuetki zdobyła trzy lata później za utwór country "Stay".Jako aktorka debiutowała w 2015 roku w filmie telewizyjny, w którym zagrała matkę Dolly Parton. Do roli powróciła rok później w filmie. W 2019 roku pojawiła się na drugim planie biograficznej produkcji Jennifer Nettles będzie również gospodynią programu. Jest to amerykańska wersja brytyjskiego formatu pod tym samym tytułem, który ma również swój polski odpowiednik -Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?