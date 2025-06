Jenny Blackhurst powraca z kolejnym wakacyjnym thrillerem psychologicznym!

Brytyjska mistrzyni suspensu i autorka bestsellerów – Jenny Blackhurst – ponownie wciąga czytelników w wir emocji, tajemnic i niedopowiedzeń. Jej najnowsza powieść, "Sezonowa dziewczyna", to doskonale skonstruowany, trzymający w napięciu thriller, który rozgrywa się w upalnej scenerii luksusowej wyspy Martha’s Vineyard. Ale za pozornym rajem kryją się niepokojące sekrety...Holly – młoda Brytyjka – spędza lato na Martha’s Vineyard, pracując w marinie i próbując otrząsnąć się po rodzinnej tragedii. Gdy pewnego dnia wysyła siostrze zagadkową wiadomość i nagle znika bez śladu, Claire rusza jej tropem. Na miejscu okazuje się jednak, że nikt – ani mieszkańcy, ani policja – nie traktuje sprawy poważnie. Wszyscy są przekonani, że Holly jest bezpieczna. Ale Claire wie, że SMS nie został wysłany przez siostrę...W miarę jak kobieta zaczyna drążyć temat, odkrywa, że Holly nie jest pierwszą dziewczyną, która zniknęła w podobnych okolicznościach. Co skrywa ta pozornie idylliczna wyspa? Czy Claire zdoła odkryć prawdę, zanim sama zniknie?Jenny Blackhurst to nazwisko dobrze znane fanom gatunku – autorka takich hitów jak "Czarownice nie płoną" czy "Zanim pozwolę ci wejść". Z wykształcenia psycholog, mistrzyni budowania atmosfery niepokoju i manipulacji. W swoich książkach wnikliwie analizuje traumy, relacje rodzinne i zatarte granice między prawdą a iluzją. "Sezonowa dziewczyna" idealnie wpisuje się w nurt psychologicznych thrillerów osadzonych w scenerii, gdzie z pozoru nic złego nie może się wydarzyć – aż do chwili, gdy zło zaczyna sączyć się spod powierzchni."Wybitny i oryginalny thriller." – B.A. Paris"Świetnie napisany i doskonale skonstruowany." – My Weekly"Wciągająca, pełna napięcia i zwrotów akcji." – Daily Mail"Trzyma w napięciu do ostatniej strony." – Clare Mackintosh"Sezonowa dziewczyna" ukazuje się w ramach jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii wydawniczych w Polsce – "Kreatorki Mocnych Wrażeń". Od dziesięciu lat na polskim rynku pojawiają się w niej książki autorek, które zrewolucjonizowały psychologiczny thriller: Alex Marwood, B.A. Paris, Jane Corry, C.L. Taylor – i oczywiście Jenny Blackhurst.Seria to ponad 35 tytułów, przeszło 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy i niemal 900 milionów przeczytanych stron – potężna marka, która zyskała status kultowej wśród fanek i fanów inteligentnych powieści z dreszczykiem.