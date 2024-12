Jeremy Allen White w świecie Star Wars! Kogo zagra gwiazda "The Bear" w filmie "The Mandalorian & Grogu"?

Gwiazda "The Bear" jako znana postać ze świata Star Wars

Zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Wojny klonów"

Jak donosi portal Jeff Sneider, Jeremy Allen White dołączył do obsady widowiska. Biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcia do filmu dobiegły już końca, angaż aktora może budzić zdziwienie. Obecność White'a nie była jednak na planie potrzebna. W filmie usłyszymy bowiem wyłącznie jego głos.Jak to możliwe? White został bowiem zaangażowany do zagrania. Postać zostanie w filmie wykreowana przez speców od animacji i efektów specjalnych. White użyczy jej tylko głosu.to postać, którą fani Gwiezdnych Wojen po raz pierwszy zobaczyli w filmie animowanym, który wyreżyserował twórca " The Mandalorian & Grogu . W tamtym filmie głosu postaci użyczyłma kontynuować wątki z serialu Disney+, którego akcja rozgrywa się kilka lat pow miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca ( Pedro Pascal ), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu