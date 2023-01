Jeremy Renner przeszedł operację. Co wiemy o stanie aktora?

Wypadek Jeremy'ego Rennera. Oświadczenie reprezentanta aktora

Wypadek Jeremy'ego Rennera. Co wiemy o sprawie?

Wczoraj świat obiegła informacja o szokującym wypadku z udziałem Jeremy'ego Rennera . Aktor, najlepiej znany z roli łucznika Hawkeye'a z filmów i seriali MCU , w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala helikopterem. Aktualnie, już po operacji, przebywa na oddziale intensywnej opieki.Do wypadku z udziałem Jeremy'ego Rennera doszło w noworoczny poranek. Początkowo rzecznik aktora nie ujawniał szczegółów sytuacji, poinformował jedynie, że miała miejsce podczas odśnieżania, a Renner , w stanie "krytycznym, ale stabilnym", znajduje się w szpitalu. Teraz poznajemy więcej informacji.– powiedział w oświadczeniu Sam Mast, pełnomocnik aktora.Świadek zdarzenia, na którego powołuje się portal TMZ, twierdzi, że do wypadku doszło ok. ćwierć mili od domu aktora. Posiadłość, znajdująca się w hrabstwie Washoe w północnej Newadzie, została odcięta od świata w wyniku burzy śnieżnej. Renner odśnieżał drogę za pomocą pługu. Maszyna przejechała po jego nodze, przez co stracił dużą ilość krwi. Sąsiad założył mu opaskę uciskową i wezwał pomoc. Aktor jest jedynym poszkodowanym.Co ciekawe, policja traktuje miejsce wypadku jak miejsce zbrodni. Śledczy badają sprawę, gdyż pług, którego używał Renner , ma wiele zabezpieczeń, które powinny uniemożliwić tego typu wypadek.