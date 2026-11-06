Jeremy Renner powraca do kina akcji! Wystąpi w produkcji twórców "Johna Wicka"

Jeremy Renner wraca do kina akcji! Po niefortunnym wypadku aktor w zeszłym roku powrócił do produkcji pełnometrażowych występem w kryminalnym filmie Netfliksa, "Żywy czy martwy". Dziś portal Deadline informuje, że na horyzoncie czeka go już rola w kinie akcji, z którym najmocniej utożsamiamy tego aktora. Renner ma wystąpić w filmie "12 Bullets", za którym staną producenci serii o "Johnie Wicku".
"12 Bullets" – co wiemy o filmie?
W produkcji wytwórni Thunder Road oraz Sky Jeremy Renner
stawi czoła sile londyńskich gangów. Jego bohater będzie uzbrojony zaledwie w jeden skromny pistolet, z pomocą którego będzie musiał utorować sobie drogę przez gangsterskie zakamarki stolicy Wielkiej Brytanii. Jak sam tytuł wskazuje, w magazynku posiada wyłącznie 12 naboi. W związku z tym każdy jego strzał musi zostać oddany z rozwagą, jeśli mężczyzna chce ujść żywy z tak trudnych okoliczności.
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Sean Ellis, reżyser filmu "12 Bullets"
Twórcą "12 Bullets"
został brytyjski reżyser Sean Ellis
– twórca filmów "Cięcie
" czy "Metro Manila
". Swoją produkcję akcji nakręci na podstawie scenariusza Tima Walkera
("Ostatnia batalia Ellen Cole
"). Firma 193 rozpocznie sprzedaż praw do dystrybucji filmu na nadchodzącym American Film Market. "12 Bullets" to dokładnie ten rodzaj pomysłowego i odważnego thrillera akcji, które od razu przyciągają naszą uwagę. Z Londynem w tle i bohaterem zmuszonym do oszczędzania każdego naboju, film oferuje przekonującą fabułę o międzynarodowym potencjale
– powiedział prezes 193, Patrick Wachsberger
. W tej chwili nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do produkcji, ani kto – poza Rennerem
– pojawi się na ekranie.
"Żywy czy martwy" – zwiastun filmu z serii "Na noże"