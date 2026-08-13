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Jeremy Strong przez siedem miesięcy nie wychodził z roli. Mówił z polskim akcentem

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https://www.filmweb.pl/news/Jeremy+Strong+przez+siedem+miesi%C4%99cy+nie+wychodzi%C5%82+z+roli+granej+w+%22The+Boys+From+Brazil%22.+M%C3%B3wi%C5%82+z+polskim+akcentem-168034
Jeremy Strong przez siedem miesięcy nie wychodził z roli. Mówił z polskim akcentem
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Pisaliśmy dziś o tym, jak Jeremy Strong podchodzi do roli Marka Zuckerberga w "The Social Reckoning". To nie jedyna rola, którą aktor ma w zanadrzu. Wystąpi też w miniserialu "The Boys From Brazil". Strong - któremu nie jest obce aktorstwo metodyczne - w rozmowie z GQ opowiedział o swoich przygotowaniach do tego występu. 

Metodyczne aktorstwo Jeremy'ego Stronga



GettyImages-2242488521.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez


Strong wciela się w w łowcę nazistów podróżującego po świecie. Jak wynika z tekstu "GQ", pracując nad serialem, przez siedem miesięcy mówił z polskim akcentem - nie tylko na planie, lecz także w rozmowach telefonicznych z przyjaciółmi i współpracownikami. Mało tego - w trakcie rozmowy z magazynem również pozostawał w tej roli. 

Aaron Sorkin wspominał, że Strong potrafił zadzwonić do niego i od razu zacząć mówić z akcentem. Zadzwonił do mnie sześć czy osiem tygodni temu i bez żadnego wprowadzenia po prostu mówił do mnie jako wschodnioeuropejski łowca nazistów, rozmawiając o filmie, który właśnie zrobiliśmy, bez słów: "Hej, słuchaj, to zabrzmi dziwnie, ale…”.

"The Boys from Brazil" to nowa adaptacja powieści Iry Levina z 1976 roku, która powstaje dla Netfliksa. Strong gra głowną rolę, a towarzyszą mu m.in. Daniel Brühl i Gillian Anderson. Za projekt odpowiedzialny jest Peter Morgan. Na całość złoży się pięć odcinków.

"The Social Reckoning" - zwiastun



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