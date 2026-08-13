Jeremy Strong przez siedem miesięcy nie wychodził z roli. Mówił z polskim akcentem

Pisaliśmy dziś o tym, jak Jeremy Strong podchodzi do roli Marka Zuckerberga w "The Social Reckoning". To nie jedyna rola, którą aktor ma w zanadrzu. Wystąpi też w miniserialu "The Boys From Brazil". Strong - któremu nie jest obce aktorstwo metodyczne - w rozmowie z GQ opowiedział o swoich przygotowaniach do tego występu.
Metodyczne aktorstwo Jeremy'ego Stronga
Strong Getty Images © Alberto E. Rodriguez
wciela się w w łowcę nazistów podróżującego po świecie. Jak wynika z tekstu "GQ", pracując nad serialem, przez siedem miesięcy mówił z polskim akcentem - nie tylko na planie, lecz także w rozmowach telefonicznych z przyjaciółmi i współpracownikami. Mało tego - w trakcie rozmowy z magazynem również pozostawał w tej roli. Aaron Sorkin
wspominał, że Strong
potrafił zadzwonić do niego i od razu zacząć mówić z akcentem. Zadzwonił do mnie sześć czy osiem tygodni temu i bez żadnego wprowadzenia po prostu mówił do mnie jako wschodnioeuropejski łowca nazistów, rozmawiając o filmie, który właśnie zrobiliśmy, bez słów: "Hej, słuchaj, to zabrzmi dziwnie, ale…”.
"The Boys from Brazil
" to nowa adaptacja powieści Iry Levina
z 1976 roku, która powstaje dla Netfliksa. Strong
gra głowną rolę, a towarzyszą mu m.in. Daniel Brühl
i Gillian Anderson
. Za projekt odpowiedzialny jest Peter Morgan
. Na całość złoży się pięć odcinków.
"The Social Reckoning" - zwiastun