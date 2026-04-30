Jeremy Strong gwiazdą nowego thrillera Magnusa von Horna. To adaptacja książki

Jeremy Strong gwiazdą nowego thrillera Magnusa von Horna. To adaptacja książki
Do sieci trafiła informacja, że Magnus von Horn nakręci swój pierwszy anglojęzyczny film. Będzie to historyczny thriller "The Passenger". Główną rolę zagra Jeremy Strong.   
 

Von Horn, którego poprzednie dzieło "Dziewczyna z igłą" było nominowane do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, tym razem zaadaptuje książkę. Scenariusz, napisany wspólnie z Aleko Gotscheffem, bazuje na powieści "Podróżny" autorstwa Ulricha Alexandra Boschwitza.

Fabuła osadzona jest w 1938 roku, tuż po Nocy Kryształowej. Głównym bohaterem jest Otto Silbermann - zamożny niemiecki Żyd, który zmuszony jest uciekać z Berlina. W trakcie kilku dni podróżuje od pociągu do pociągu, próbując ocalić majątek i znaleźć drogę ucieczki, podczas gdy kraj stopniowo zamienia się w pułapkę, a jego tożsamość zaczyna się rozpadać.

Sam von Horn sugeruje w swojej wypowiedzi, że najbardziej interesuje go pewien moment zawieszenia - chwila, w której bohater wciąż wierzy, że wszystko może wrócić do normy. Reżyser zwraca uwagę na aktualność tej historii, sugerując, że podobne mechanizmy można dostrzec również we współczesnym świecie.

Za produkcję odpowiadają m.in. Lava Films Mariusza Włodarskiego oraz Port au Prince Films, a sprzedażą i współfinansowaniem zajmuje się FilmNation Entertainment, które wprowadzi projekt na rynek podczas festiwalu w Cannes. Firma nabyła prawa do dystrybucji na większość świata, z wyłączeniem m.in. Polski.

Dla Jeremy’ego Stronga to kolejna duża rola po "Sukcesji" oraz nominowanym do Oscara "Wybrańcu". Aktor wcieli się także w Marka Zuckerberga w "The Social Reckoning". 

