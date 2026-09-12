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Jeremy Thomas nie żyje. Producent "Ostatniego cesarza" i "IO" miał 77 lat

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Jeremy Thomas nie żyje. Producent &quot;Ostatniego cesarza&quot; i &quot;IO&quot; miał 77 lat
źródło: Getty Images
autor: Bob Riha Jr
Nie żyje słynny brytyjski producent Jeremy Thomas. Laureat Oscara odpowiedzialny za powstanie m.in.  "Ostatniego cesarza", "IO", "Crash", "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence" oraz "Dobrego chłopca" zmarł 11 września w wieku 77 lat. Jak poinformowała jego rodzina, odszedł spokojnie w swoim domu w Oxfordshire, otoczony bliskimi. 

Jeremy Thomas: dorobek giganta europejskiego kina



Thomas miał na koncie ponad 80 produkcji. Współpracował z takimi legendarnymi reżyserami jak Bernardo Bertolucci, David Cronenberg, Jerzy Skolimowski, Nagisa Ōshima, Jonathan Glazer, Jim Jarmusch, Terry Gilliam, Richard Linklater i Takashi Miike.

Jego najbardziej spektakularnym sukcesem był "Ostatni cesarz" Bertolucciego. Niezależnie finansowane widowisko powstawało przez trzy lata, a w 1987 roku zdobyło dziewięć Oscarów, w tym statuetkę za najlepszy film. Thomas pozostał blisko związany z włoskim reżyserem, produkując później "Pod osłoną nieba", "Małego Buddę", "Ukryte pragnienia" i "Marzycieli". 

W jego bogatym portfolio znajdziemy również takie głośne tytuły jak: "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence" Nagisy Ōshimy z Davidem Bowiem, "Złe czasy" i "Eureka" Nicolasa Roega, "Wykonać wyrok" Stephena Frearsa, "IO" Jerzego Skolimowskiego", "Tylko kochankowie przeżyją" Jima Jarmuscha oraz "Crash" Davida Cronenberga

Thomas rozpoczął karierę filmową od pracy w montażowni Jako asystent montażysty uczestniczył w produkcji m.in. "Nierówna walka" i "Podróż Sindbada do Złotej Krainy", a następnie pracował przy "Życiu rodzinnym" Kena Loacha. W 1974 roku zadebiutował jako producent filmu "Szalony pies Morgan" z Dennisem Hopperem.

GettyImages-103862056.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain


Wkrótce założył w Londynie niezależną firmę Recorded Picture Company, której pierwszą produkcją był "Wrzask" Jerzego Skolimowskiego. Film zdobył w 1978 roku Grand Prix Jury w Cannes. Dwie dekady później Thomas wraz z Peterem Watsonem i Stephanem Mallmannem powołał do życia Hanway Films, zajmującą się produkcją i międzynarodową sprzedażą filmów.

Producent przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci festiwalu w Cannes. Co roku pokonywał trasę z Londynu na Lazurowe Wybrzeże starym samochodem, a podczas festiwalu prowadził interesy z tego samego apartamentu w hotelu Carlton. Jego życie i pracę na Croisette udokumentował Mark Cousins w filmie "The Storms of Jeremy Thomas" z 2021 roku. 

Informacja o śmierci Thomasa pojawiła się w ostatnim dniu tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W konkursie głównym pokazywany był "Bucking Fastard" Wernera Herzoga, którego producentem był Thomas. Reżyser zdradził podczas festiwalowej konferencji prasowej, że to właśnie Thomas zasugerował obsadzenie Kate i Rooney Mary w rolach dwóch sióstr, które w filmie funkcjonują niemal jak jedna osoba. Pomysł pozwolił Herzogowi wreszcie ruszyć z projektem, nad którym pracował od 40 lat.

Thomas pracował niemal do końca. Jego najnowsza produkcja, "Bad Lieutenant: Tokyo" Takeshiego Miike, będzie miała światową premierę 14 września na festiwalu w Toronto. Brytyjczyk pozostawił po sobie również znajdujący się obecnie w postprodukcji film "Becoming Capa".

W 2006 roku Thomas otrzymał od Europejskiej Akademii Filmowej nagrodę za wybitny wkład w światowe kino. Był postrzegany jako jeden z największych orędowników kina autorskiego, który przez pół wieku pomagał reżyserom realizować ambitne projekty.

Zwiastun "IO"



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