Jeremy Thomas nie żyje. Producent "Ostatniego cesarza" i "IO" miał 77 lat

Nie żyje słynny brytyjski producent Jeremy Thomas. Laureat Oscara odpowiedzialny za powstanie m.in. "Ostatniego cesarza", "IO", "Crash", "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence" oraz "Dobrego chłopca" zmarł 11 września w wieku 77 lat. Jak poinformowała jego rodzina, odszedł spokojnie w swoim domu w Oxfordshire, otoczony bliskimi.
Jeremy Thomas: dorobek giganta europejskiego kina
Thomas miał na koncie ponad 80 produkcji. Współpracował z takimi legendarnymi reżyserami jak Bernardo Bertolucci
, David Cronenberg
, Jerzy Skolimowski
, Nagisa Ōshima
, Jonathan Glazer, Jim Jarmusch
, Terry Gilliam
, Richard Linklater
i Takashi Miike
.
Jego najbardziej spektakularnym sukcesem był "Ostatni cesarz
" Bertolucciego
. Niezależnie finansowane widowisko powstawało przez trzy lata, a w 1987 roku zdobyło dziewięć Oscarów, w tym statuetkę za najlepszy film. Thomas pozostał blisko związany z włoskim reżyserem, produkując później "Pod osłoną nieba
", "Małego Buddę
", "Ukryte pragnienia
" i "Marzycieli
".
W jego bogatym portfolio znajdziemy również takie głośne tytuły jak: "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence
" Nagisy Ōshimy
z Davidem Bowiem
, "Złe czasy
" i "Eureka
" Nicolasa Roega
, "Wykonać wyrok
" Stephena Frearsa
, "IO
" Jerzego Skolimowskiego", "Tylko kochankowie przeżyją
" Jima Jarmuscha
oraz "Crash
" Davida Cronenberga
.
Thomas rozpoczął karierę filmową od pracy w montażowni Jako asystent montażysty uczestniczył w produkcji m.in. "Nierówna walka
" i "Podróż Sindbada do Złotej Krainy
", a następnie pracował przy "Życiu rodzinnym" Kena Loacha. W 1974 roku zadebiutował jako producent filmu "Szalony pies Morgan
" z Dennisem Hopperem.
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Wkrótce założył w Londynie niezależną firmę Recorded Picture Company, której pierwszą produkcją był "Wrzask
" Jerzego Skolimowskiego
. Film zdobył w 1978 roku Grand Prix Jury w Cannes. Dwie dekady później Thomas wraz z Peterem Watsonem i Stephanem Mallmannem powołał do życia Hanway Films, zajmującą się produkcją i międzynarodową sprzedażą filmów.
Producent przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci festiwalu w Cannes. Co roku pokonywał trasę z Londynu na Lazurowe Wybrzeże starym samochodem, a podczas festiwalu prowadził interesy z tego samego apartamentu w hotelu Carlton. Jego życie i pracę na Croisette udokumentował Mark Cousins
w filmie "The Storms of Jeremy Thomas
" z 2021 roku.
Informacja o śmierci Thomasa pojawiła się w ostatnim dniu tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W konkursie głównym pokazywany był "Bucking Fastard
" Wernera Herzoga
, którego producentem był Thomas. Reżyser zdradził podczas festiwalowej konferencji prasowej, że to właśnie Thomas zasugerował obsadzenie Kate
i Rooney
Mary w rolach dwóch sióstr, które w filmie funkcjonują niemal jak jedna osoba. Pomysł pozwolił Herzogowi wreszcie ruszyć z projektem, nad którym pracował od 40 lat.
Thomas pracował niemal do końca. Jego najnowsza produkcja, "Bad Lieutenant: Tokyo
" Takeshiego Miike, będzie miała światową premierę 14 września na festiwalu w Toronto. Brytyjczyk pozostawił po sobie również znajdujący się obecnie w postprodukcji film "Becoming Capa".
W 2006 roku Thomas otrzymał od Europejskiej Akademii Filmowej nagrodę za wybitny wkład w światowe kino. Był postrzegany jako jeden z największych orędowników kina autorskiego, który przez pół wieku pomagał reżyserom realizować ambitne projekty.
Zwiastun "IO"