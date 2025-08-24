Jerry Adler nie żyje. Aktor z "Rodziny Soprano" i Żony idealnej" miał 96 lat

W wieku 96 lat zmarł Jerry Adler, aktor znany z takich seriali jak "Rodzina Soprano", "Żona idealna" czy "Wołanie o pomoc", a także reżyser na Broadwayu. Informację o odejściu artysty potwierdził jego przyjaciel Frank J. Reilly, podkreślając, że Adler rozpoczął karierę aktorską dopiero w wieku 65 lat, a mimo to zdobył popularność dzięki licznym rolom telewizyjnym i filmowym.
Jerry Adler: najbardziej znane role Adler
znany był najlepiej z występu w klasycznym serialu HBO "Rodzina Soprano
". Wcielił się w Hermana "Hesha" Rabkina, doradcę Tony’ego Soprano, którego doświadczenie pomagało mafijnemu bossowi w podejmowaniu ważnych decyzji. Aktor miał również na koncie m.in. rolę prawnika Howarda Lymana w "Żonie idealnej
" i jej spin-offie "Sprawa idealna
", a także postać zastępcy szefa nowojorskiej straży pożarnej w "Wołaniu o pomoc
". Jerry Adler
urodził się 4 lutego 1929 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Przez wiele lat pracował za kulisami Broadwayu, uczestnicząc w ponad 50 spektaklach, m.in. jako kierownik sceny przy premierze "My Fair Lady" w 1956 roku. W latach 90. został aktorem, występując w takich głośnych serialach jak "Przystanek Alaska
", "Zagubiony w czasie
" i "Prezydencki poker
", a także w filmach "Reporter
", "Tajemnica morderstwa na Manhattanie
", "Synekdocha, Nowy Jork
" czy "Rok przemocy
".
W jednym z wywiadów przyznał: po tylu spektaklach na Broadwayu spędzonych w ciemnościach za sceną, bycie teraz rozpoznawanym wydaje się takie dziwne i zupełnie niespodziewane. Kiedy idę ulicą, ludzie wołają: "Hej, Hesh!".
