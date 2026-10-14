"The Social Reckoning". Jesse Eisenberg wyjaśnia, dlaczego nie powtórzył roli Zuckerberga

Jesse Eisenberg po raz kolejny zabrał głos na temat "The Social Reckoning. W sieci konsekwencji", kontynuacji "The Social Network". Aktor opowiedział o tym, dlaczego nie zdecydował się wrócić do roli Marka Zuckerberga, choć ceni Aarona Sorkina (w tym przypadku pełniącego funkcję nie tylko scenarzysty, lecz także reżysera). Jak przyznał w rozmowie z Deadline, nie chciał ponownie być kojarzony z założycielem Facebooka.
Eisenberg nie chce być kojarzony z Zuckerbergiem Eisenberg
, który promuje obecnie swój nowy film "Debiut
", przyznał, że nie widział jeszcze "The Social Reckoning
". Ma jednak na ten temat pewne przemyślenia. Bardzo podoba mi się scenariusz i bardzo cenię Aarona Sorkina. Udział w pierwszym filmie był dla mnie ogromnym zaszczytem. Po prostu nie chciałem ponownie być kojarzony z tym facetem i przez rok jeździć na spotkania promocyjne, podczas których mówiłbym o czymś, o czym tak naprawdę nic nie wiem. Nie korzystam z tej platformy i nie interesuję się taką technologią. Nie chcę być jej reprezentantem. Ale jestem pewny, że film jest świetny.
W "The Social Reckoning
" w rolę Zuckerberga
wcielił się Jeremy Strong
. Film skupia się na Frances Haugen, byłej pracowniczce Facebooka, która ujawniła tysiące wewnętrznych dokumentów firmy. W produkcji występują również Mikey Madison
jako Haugen oraz Jeremy Allen White
jako Jeff Horwitz, dziennikarz "Wall Street Journal", który opisywał sprawę. Sorkin
nie ukrywał wcześniej, że liczył na powrót Eisenberga
. W rozmowie z "Entertainment Weekly" wspominał, że spotkał aktora, gdy był już bliski ukończenia scenariusza, i zapowiedział, że wkrótce mu go prześle. Eisenberg
miał zareagować uśmiechem i skinieniem głowy, dlatego scenarzysta nie przypuszczał, że ten odmówi. Aktor ostatecznie nie dał się namówić, pomimo starań reżysera, żeby go przekonać.
Rola Eisenberga
w "The Social Network
" przyniosła mu nominację do Oscara
dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.
"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" - zwiastun