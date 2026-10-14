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"The Social Reckoning". Jesse Eisenberg wyjaśnia, dlaczego nie powtórzył roli Zuckerberga

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jesse+Eisenberg+o+%22The+Social+Reckoning%22.+Dlaczego+odm%C3%B3wi%C5%82+powrotu+do+roli+Marka+Zuckerberga-169090
&quot;The Social Reckoning&quot;. Jesse Eisenberg wyjaśnia, dlaczego nie powtórzył roli Zuckerberga
źródło: Getty Images
autor: Steve Jennings
Jesse Eisenberg po raz kolejny zabrał głos na temat "The Social Reckoning. W sieci konsekwencji", kontynuacji "The Social Network". Aktor opowiedział o tym, dlaczego nie zdecydował się wrócić do roli Marka Zuckerberga, choć ceni Aarona Sorkina (w tym przypadku pełniącego funkcję nie tylko scenarzysty, lecz także reżysera). Jak przyznał w rozmowie z Deadline, nie chciał ponownie być kojarzony z założycielem Facebooka.

Eisenberg nie chce być kojarzony z Zuckerbergiem




Eisenberg, który promuje obecnie swój nowy film "Debiut", przyznał, że nie widział jeszcze "The Social Reckoning". Ma jednak na ten temat pewne przemyślenia. Bardzo podoba mi się scenariusz i bardzo cenię Aarona Sorkina. Udział w pierwszym filmie był dla mnie ogromnym zaszczytem. Po prostu nie chciałem ponownie być kojarzony z tym facetem i przez rok jeździć na spotkania promocyjne, podczas których mówiłbym o czymś, o czym tak naprawdę nic nie wiem. Nie korzystam z tej platformy i nie interesuję się taką technologią. Nie chcę być jej reprezentantem. Ale jestem pewny, że film jest świetny.

W "The Social Reckoning" w rolę Zuckerberga wcielił się Jeremy Strong. Film skupia się na Frances Haugen, byłej pracowniczce Facebooka, która ujawniła tysiące wewnętrznych dokumentów firmy. W produkcji występują również Mikey Madison jako Haugen oraz Jeremy Allen White jako Jeff Horwitz, dziennikarz "Wall Street Journal", który opisywał sprawę.

Sorkin nie ukrywał wcześniej, że liczył na powrót Eisenberga. W rozmowie z "Entertainment Weekly" wspominał, że spotkał aktora, gdy był już bliski ukończenia scenariusza, i zapowiedział, że wkrótce mu go prześle. Eisenberg miał zareagować uśmiechem i skinieniem głowy, dlatego scenarzysta nie przypuszczał, że ten odmówi. Aktor ostatecznie nie dał się namówić, pomimo starań reżysera, żeby go przekonać.

Rola Eisenberga w "The Social Network" przyniosła mu nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" - zwiastun



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