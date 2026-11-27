Od niedawna polski reżyser Jesse Eisenberg promuje swój kolejny film, "Debiut", z Julianne Moore w roli głównej. Produkcja o zdominowanej przez męża kobiecie próbującej szczęścia na deskach teatru zmotywowała go, by w wywiadach rozmawiać szerzej o postrzeganiu aktorów przez publiczność. W naturalny sposób Eisenberg odniósł temat do swoich własnych doświadczeń aktorskich. Wskazał, że jego szczęście polega na tym, że w przypadku żadnej z dotychczasowych ról nie był seksualizowany przez widzów. Dzięki temu nie martwi się zachowaniem fanów, gdy spotykają go w sytuacjach prywatnych.
Co powiedział Jesse Eisenberg?
W nowym wywiadzie dla The New Yorkera Eisenberg
– zgodnie z tematem swojego najnowszego filmu – opowiedział trochę o społecznym postrzeganiu aktorów. Przyznał, że sam nie jest typem izolującym się od ludzi: regularnie odwiedza chociażby Nowojorską Bibliotekę Publiczną, w której pracuje nad swoimi scenariuszami. Zapytany, czy w takich sytuacjach fani często odrywają go od zajęć, Eisenberg
odpowiedział: Ludzie są w większości w porządku. Ale to także dlatego, że w mojej pracy nie ma żadnego seksualnego elementu. W momencie, gdy od publiczności oczekuje się, by chciała przespać się z osobą widzianą na ekranie, życie tej osoby staje się diametralnie inne
– wyjaśnił Eisenberg
, podkreślając swoją radość z tego, że nigdy dotąd nie znalazł się w tej drugiej grupie aktorów.
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Fakt, że Eisenberg
nie jest seksualizowany przez widownię, nie oznacza jednak absolutnie zaniku kontaktu z fanami. Aktor oraz reżyser wskazał, że jego najpopularniejsze role na stałe weszły do zbiorowej świadomości i do dziś jest zaczepiany na ulicy właśnie za ich sprawą. Prym wiedzie oczywiście kreacja Marka Zuckerberga
w filmie "The Social Network
", za którą Eisenberg
otrzymał nominację do Oscara
. Jak sam wspomina: Byłem kiedyś w barze i jakiś pijany facet powiedział do mnie: "Hej, uwielbiam twoją stronę internetową". Udając, że się śmieję, marzyłem tylko o tym, żeby nagle zabrakło mi tchu, żebym osunął się na podłogę przed tym gościem i pokazał mu, co to ze mną robi
– powiedział aktor. Jesse Eisenberg
jest w ciekawym momencie swojej twórczej kariery. Pasja do reżyserii jest na tyle silna, że przysłania mu wszelkie inne projekty. Od czasu reżyserowanego przez niego "Prawdziwego bólu
" z 2024 roku Eisenberg
wystąpił wyłącznie w jednym filmie, którym była "Iluzja 3
". Jego "Debiut
", w którym także pojawia się na ekranie, będzie miał kinową premierę 25 grudnia tego roku.
"Debiut" – zwiastun filmu