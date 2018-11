Jesse Pinkman głównym bohaterem filmu "Breaking Bad"

3 2 1



UWAGA, NEWS ZAWIERA SPOILERYPo 24 godzina od czasu pojawienia się informacji o tym, że powstaje film osadzony w świecie, wiemy więcej na temat projektu. Jak się okazuje, ma to być bezpośrednia kontynuacja serialu, a głównym bohaterem został grany przez Aarona Paula Jesse Pinkman.O fabule projektu, który ukrywany był pod roboczym tytułemwiedzieliśmy wcześniej tylko tyle, że będzie to historia ucieczki porwanego mężczyzny i jego walka o stanie się naprawdę wolnym. Jak zapewne wszyscy fani serialu pamiętają, historia Jesse'ego pozostała otwarta. Po tym, jak został uwolniony z niewoli przez Waltera, odjechał w siną dal, a widz żegnany był jego maniakalnym śmiechem.Sam Vince Gilligan jednak w wywiadach mówił trochę o możliwych dalszych losach Jesse'ego:Ile z tego znajdzie się w filmie? Tego na razie nie wiadomo. Zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu.Na temat filmu zdążył się wypowiedzieć także grający Waltera Bryan Cranston . Na razie nie potwierdza, że w nim wystąpi. Twierdzi, że jedynie słyszał o projekcie, ale nie otrzymał scenariusza. Dodał jednak, że jeśli zostanie poproszony o pojawienie się na planie, to natychmiast się na to zgodzi.