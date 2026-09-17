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Jessica Chastain w serialu autorki "Sprzątaczki" i "Syren"

Deadline / autor: /
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Jessica Chastain w serialu autorki &quot;Sprzątaczki&quot; i &quot;Syren&quot;
źródło: Forum
autor: BFA.com / BACKGRID
Jessica Chastain już niedługo pojawi się na ekranach kin w horrorze "Inna mamusia", tymczasem aktorka podpisała umowę na występ w serialu. Chastain dołącza do obsady produkcji "The Retrievals", której scenarzystką jest Molly Smith Metzler, twórczyni "Sprzątaczki" i "Syren".
    

O czym opowie "The Retrievals"




Fabułę "The Retrievals" zainspirował wyróżniony nagrodą Peabody'ego podcast "The New York Timesa" autorstwa Susan Burton. To opowieść o społeczności pacjentek korzystających z zapłodnienia metodą in vitro, które łączą siły przeciwko uniwersytetowi Yale po tym, jak przeprowadzono na nich zabiegi bez znieczulenia – a wszystko przez to, że pielęgniarka ukradła szpitalny fentanyl. Serial opisywany jest jako poruszająca historia o przyjaźni i wytrwałości.

U boku Chastain wystąpią również Emilia Jones ("Tony") i Amy Ryan ("Samotne wilki"), których udział ogłoszono już wcześniej. 

Chastain wcieli się w Kaitlyn Langford, byłą historyczkę sztuki, która spędziła ostatnia dekadę na nieudanych próbach leczenia niepłodności. Kiedy odkrywa, że ona i grana przez Jones Gabby Clemente są ofiarami nagannych praktyk Centrum Płodności Yale, staje się kluczową powódką w procesie przeciwko uniwersytetowi. 
    
Ryan z kolei wystąpi jako Carla Russo, pielęgniarka z Centrum Płodności Yale, która była winna kradzieży dużych dawek fentanylu i rozcieńczenia substancji, co skutkowało wieloma operacjami bez znieczulenia.

Molly Smith Metzler jest showrunnerką, scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. Projekt powstaje dla platformy Netflix. 

"Inna mamusia" – zwiastun




Dorastająca pośród małżeńskich konfliktów rodziców ośmioletnia Bela staje twarzą w twarz ze złowrogą istotą wychodzącą z jej szafy.

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