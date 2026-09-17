Jessica Chastain w serialu autorki "Sprzątaczki" i "Syren"

Jessica Chastain już niedługo pojawi się na ekranach kin w horrorze "Inna mamusia", tymczasem aktorka podpisała umowę na występ w serialu. Chastain dołącza do obsady produkcji "The Retrievals", której scenarzystką jest Molly Smith Metzler, twórczyni "Sprzątaczki" i "Syren".
O czym opowie "The Retrievals"
Fabułę "The Retrievals" zainspirował wyróżniony nagrodą Peabody'ego podcast "The New York Timesa" autorstwa Susan Burton. To opowieść o społeczności pacjentek korzystających z zapłodnienia metodą in vitro, które łączą siły przeciwko uniwersytetowi Yale po tym, jak przeprowadzono na nich zabiegi bez znieczulenia – a wszystko przez to, że pielęgniarka ukradła szpitalny fentanyl.
Serial opisywany jest jako poruszająca historia o przyjaźni i wytrwałości.
U boku Chastain
wystąpią również Emilia Jones
("Tony
") i Amy Ryan
("Samotne wilki
"), których udział ogłoszono już wcześniej. Chastain
wcieli się w Kaitlyn Langford, byłą historyczkę sztuki, która spędziła ostatnia dekadę na nieudanych próbach leczenia niepłodności. Kiedy odkrywa, że ona i grana przez Jones
Gabby Clemente są ofiarami nagannych praktyk Centrum Płodności Yale, staje się kluczową powódką w procesie przeciwko uniwersytetowi. Ryan
z kolei wystąpi jako Carla Russo, pielęgniarka z Centrum Płodności Yale, która była winna kradzieży dużych dawek fentanylu i rozcieńczenia substancji, co skutkowało wieloma operacjami bez znieczulenia. Molly Smith Metzler
jest showrunnerką, scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. Projekt powstaje dla platformy Netflix.
"Inna mamusia" – zwiastun
Dorastająca pośród małżeńskich konfliktów rodziców ośmioletnia Bela staje twarzą w twarz ze złowrogą istotą wychodzącą z jej szafy.