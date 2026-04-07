Jessica Lange na planie 13. sezonu "American Horror Story"! Zobacz zdjęcia

Na ten moment fani serialu "American Horror Story" długo czekali. Jedna z największych gwiazd tego serialu - Jessica Lange - po długiej przerwie wraca do niego. Aktorka jest już na planie, czego dowodem są zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych.
Nadchodzi "AHS13" Jessica Lange
związana była z "American Horror Story
" od czasów pierwszego sezonu, w którym zagrała Constance Langdon. Jednak jej przygoda zakończyła się na ósmej odsłonie, w której powróciła jako Constance. Lange
dalej współpracowała z Ryanem Murphym
, ale przy innych serialach jak "Konflikt
" i "Wybory Paytona Hobarta
". Jednak jej powrót do "AHS" wydawał się niemożliwy. Sama publicznie wyrażała wątpliwość, czy jeszcze do tej serii powróci.
A jednak tak się stało. I tak się prezentuje na planie:
Oprócz Lange
w obsadzie "AHS13"
są także: Ariana Grande
, Sarah Paulson
, Evan Peters
, Angela Bassett
, Kathy Bates
, Emma Roberts
, Billie Lourd
, Gabourey Sidibe
i Leslie Grossman
.
Na chwilę obecną o nowej odsłonie serialu nie wiemy nic. Fabuła i tytuł są wciąż trzymane w tajemnicy.
Ostatnią częścią cyklu jest "American Horror Story: Oczekiwanie
" z 2023 roku.
Zwiastun serialu "American Horror Story: Oczekiwanie"