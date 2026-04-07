Jessica Lange na planie 13. sezonu "American Horror Story"! Zobacz zdjęcia

Na ten moment fani serialu "American Horror Story" długo czekali. Jedna z największych gwiazd tego serialu - Jessica Lange - po długiej przerwie wraca do niego. Aktorka jest już na planie, czego dowodem są zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych.

Jessica Lange związana była z "American Horror Story" od czasów pierwszego sezonu, w którym zagrała Constance Langdon. Jednak jej przygoda zakończyła się na ósmej odsłonie, w której powróciła jako Constance. 

Lange dalej współpracowała z Ryanem Murphym, ale przy innych serialach jak "Konflikt" i "Wybory Paytona Hobarta". Jednak jej powrót do "AHS" wydawał się niemożliwy. Sama publicznie wyrażała wątpliwość, czy jeszcze do tej serii powróci.

A jednak tak się stało. I tak się prezentuje na planie:


Oprócz Lange w obsadzie "AHS13" są także: Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe i Leslie Grossman.

Na chwilę obecną o nowej odsłonie serialu nie wiemy nic. Fabuła i tytuł są wciąż trzymane w tajemnicy.

Ostatnią częścią cyklu jest "American Horror Story: Oczekiwanie" z 2023 roku.

