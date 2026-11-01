Jessica Lange rozważa koniec kariery aktorskiej

Jessicę Lange mogliśmy zobaczyć niedawno w trzynastym sezonie serialu "American Horror Story", gdzie zagrała szereg różnych postaci. W najnowszym wywiadzie aktorka zapowiedziała, że rozważa zakończenie kariery. Ma jednak w zanadrzu jeszcze jeden projekt.
Jessica Lange żegna się z aktorstwem? W zasadzie czuję, że zbliżam się do końca
, powiedziała Jessica Lange
w wywiadzie dla "Rolling Stone". I może to nie taki zły moment, kiedy moim ostatnim filmem jest "Long Day's Journey Into Night", gdzie gram Mary Tyrone.
Chodzi o ekranizację sztuki "Zmierzch długiego dnia" Eugene'a O’Neilla
w reżyserii Jonathana Kenta
, którą nakręcono w 2022 roku, a która weszła do amerykańskich kin w zeszłym miesiącu. W obsadzie znaleźli się również Ed Harris
, Ben Foster
i Colin Morgan
. Lange
i Kent
wystawiali wcześniej sztukę na Broadwayu, a aktorka dostała za nią nagrodę Tony. Poruszyliśmy ten wątek z Ryanem Murphym w serialu "Konflikt" o Joan Crawford i Bette Davis: co dzieje się, kiedy aktorka osiąga pełen wiek i nie jest już rentowna. Taki był temat historii Bette i Joan, i taki był los wielu kobiet, zwłaszcza w tamtych czasach
, wyjaśniła Lange
.
Gwiazda dodała, że ma w zanadrzu jeszcze jeden projekt, który próbuje zrealizować od jakiegoś czasu: biografię Marleny Dietrich
. Film miałby skupić się na tym, co robiła aktorka po tym, jak Hollywood nie było już nią zainteresowane
, zdradziła Lange
, dodając, że to projekt, który jest w przygotowaniu od zawsze i może nigdy nie powstać. Nie jest dziś łatwo doprowadzić do realizacji projektów – przynajmniej nie takich, które mnie interesują. Jessica Lange
to laureatka dwóch Oscarów (za "Tootsie
" i "Błękit nieba
") znana z takich filmów jak m.in. "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy
", "King Kong
", "Cały ten zgiełk
", "Rob Roy
" czy "Przylądek strachu
".
"American Horror Story" – zwiastun trzynastego sezonu