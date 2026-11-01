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Jessica Lange rozważa koniec kariery aktorskiej

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jessica+Lange+rozwa%C5%BCa+koniec+kariery+aktorskiej-169439
Jessica Lange rozważa koniec kariery aktorskiej
źródło: Getty Images
autor: Paras Griffin
Jessicę Lange mogliśmy zobaczyć niedawno w trzynastym sezonie serialu "American Horror Story", gdzie zagrała szereg różnych postaci. W najnowszym wywiadzie aktorka zapowiedziała, że rozważa zakończenie kariery. Ma jednak w zanadrzu jeszcze jeden projekt.
  

Jessica Lange żegna się z aktorstwem?




W zasadzie czuję, że zbliżam się do końca, powiedziała Jessica Lange w wywiadzie dla "Rolling Stone". I może to nie taki zły moment, kiedy moim ostatnim filmem jest "Long Day's Journey Into Night", gdzie gram Mary Tyrone.

Chodzi o ekranizację sztuki "Zmierzch długiego dnia" Eugene'a O’Neilla w reżyserii Jonathana Kenta, którą nakręcono w 2022 roku, a która weszła do amerykańskich kin w zeszłym miesiącu. W obsadzie znaleźli się również Ed Harris, Ben Foster i Colin Morgan. Lange i Kent wystawiali wcześniej sztukę na Broadwayu, a aktorka dostała za nią nagrodę Tony.

Poruszyliśmy ten wątek z Ryanem Murphym w serialu "Konflikt" o Joan Crawford i Bette Davis: co dzieje się, kiedy aktorka osiąga pełen wiek i nie jest już rentowna. Taki był temat historii Bette i Joan, i taki był los wielu kobiet, zwłaszcza w tamtych czasach, wyjaśniła Lange.
    
Gwiazda dodała, że ma w zanadrzu jeszcze jeden projekt, który próbuje zrealizować od jakiegoś czasu: biografię Marleny Dietrich. Film miałby skupić się na tym, co robiła aktorka po tym, jak Hollywood nie było już nią zainteresowane, zdradziła Lange, dodając, że to projekt, który jest w przygotowaniu od zawsze i może nigdy nie powstać. Nie jest dziś łatwo doprowadzić do realizacji projektów – przynajmniej nie takich, które mnie interesują.

Jessica Lange to laureatka dwóch Oscarów (za "Tootsie" i "Błękit nieba") znana z takich filmów jak m.in. "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy", "King Kong", "Cały ten zgiełk", "Rob Roy" czy "Przylądek strachu".

"American Horror Story" – zwiastun trzynastego sezonu


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