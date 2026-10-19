Jessie Eisenberg zdradza, że zaczął reżyserować, bo dostał Złotą Malinę

"Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga zdobył nominację do Oscara za najlepszy scenariusz i przyniósł statuetkę Kieranowi Culkinowi. Teraz Eisenberg wraca jako reżyser z filmem "Debiut". W nowym wywiadzie przyznał, że to porażka widowiska "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" popchnęła go za kamerę.
Jesse Eisenberg zdradza, co przyciągnęło go do reżyserii Dużą rolę odegrał tu strach. Nie mogłem dostać ról w filmach studyjnych, bo dostałem Złotą Malinę za film o Batmanie. I widziałem już, dokąd to zmierza...
, przyznał Jesse Eisenberg
podczas spotkania z widzami BFI London Film Festival.
Aktor wystąpił jako Lex Luthor
w widowisku "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
" (2016) – jego rola nie spotkała się jednak z ciepłym odbiorem widowni. Film Zacka Snydera
zdobył cztery Złote Maliny, w tym jedną właśnie dla Eisenberga
, którego uznano za "najgorszego aktora drugoplanowego". Aktor twierdzi, że utrudniło mu to dalszą karierę. Przemysł mówi ci, czego od ciebie chce. I przemysł ewidentnie nie chciał, żebym grał w filmie superbohaterskim. Jeśli jesteś bystry i samoświadomy, szybko się tego uczysz. To nieodnoszący sukcesów aktor mówi "nie, chcę być w kolejnych takich filmach". Ale to się nie uda: nie chcą cię tam i nie daliby ci Złotej Maliny, gdyby było inaczej. To nagroda za złe aktorstwo
, wyjaśnił Eisenberg. Kiedy jesteś aktorem, nieustannie panikujesz, czy idziesz w górę czy w dół
, dodał. Uznałem więc, że muszę zacząć reżyserować. Dlatego zacząłem samemu pisać, żeby utrzymać karierę
, przyznał Eisenberg
.
"Debiut" – zwiastun
Mona odkąd pamięta jest panią domu, żoną i matką. Kropka. Na jej własne ambicje, plany i marzenia nigdy nie było miejsca ani czasu. Teraz, gdy dzieci dorosły, a mąż poświęca się karierze, Mona postanawia zaskoczyć wszystkich i zrealizować swoje wielkie marzenie: zagrać w teatrze. Gdy udaje jej się zdobyć rolę w lokalnym teatrze, ekscentryczny reżyser nie ukrywa, że wybrał ją nie ze względu na oszałamiający talent, którego nie posiada, ale dlatego, że była jedyną kandydatką. Mona wpada w szalony wir teatralnego życia, próbując odnaleźć się w tej kolorowej ekipie. Choć wydaje się, że pasuje tu jak pięść do nosa, to wkrótce zacznie traktować teatralną trupę jak własną rodzinę. Ale jak wiadomo z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…