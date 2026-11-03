Jest nowy serwis streamingowy! Marcin Pieńkowski opowiada o Cinobo

Dziś startuje w Polsce Cinobo, platforma streamingowa "inna niż wszystkie" – jak czytamy na stronie serwisu. O tym, czy potrzebujemy kolejnej platformy, co nowego wprowadza Cinobo na polski rynek i jakie filmy zobaczymy na stronie, opowiada nam szef serwisu, Marcin Pieńkowski.
Szef Cinobo zdradza szczegóły serwisu streamingowego Skąd wzięło się w Polsce Cinobo? Kto wybiera repertuar platformy? Dlaczego twórcy portalu wspierają dystrybucję kinową? Czym różni się Cinobo od innych serwisów streamingowych? Dla kogo jest to platforma? Jaki jest ten jeden najlepszy film w repertuarze Cinobo?
Na te – i inne – pytania odpowiada nam Marcin Pieńkowski. Z szefem polskiego Cinobo rozmawia Jakub Popielecki.
Co wiemy o Cinobo?
Za rozwój platformy na polskim rynku odpowiada lokalny zespół miłośników kina pod kierownictwem Marcina Pieńkowskiego, Country Lead Cinobo w Polsce. Zespół tworzy platformę z myślą o polskich widzach, w bliskiej współpracy z rodzimą branżą filmową.
Cinobo powstało w Grecji w 2020 roku z inicjatywy Dafni Bechtsi, która od najmłodszych lat dorastała w świecie kina, otoczona filmami z rodzinnych wypożyczalni wideo, i która zawsze z pasją odkrywała filmy oraz dzieliła się nimi z innymi. Zaczynając zupełnie od zera, zespół w Atenach stworzył Cinobo w oparciu o proste przekonanie: dobre filmy zasługują na to, by je oglądano, zamiast pozwalać im znikać po kilku festiwalowych pokazach czy skazywać je na zapomnienie tylko dlatego, że nie mają wystarczającego potencjału komercyjnego, by trafić do szerokiej dystrybucji kinowej.
Więcej informacji znajdziecie na stronie Cinobo.
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