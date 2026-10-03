Jest pierwsza decyzja szefów działu filmowego Skydance: "Barbie 2" powstanie

Już za kilka dni w Hollywood rozpocznie działalność nowy gigantyczny koncern medialny Skydance, który powstanie z połączenia Skydance, Paramountu i Warner Bros. Jednak pierwsze decyzje już są podejmowane.
Nowe kierownictwo działu filmowego rozpoczyna działalność
Jedną z nich jest objęcie stanowiska szefów działu filmowego nowego koncernu przez dotychczasowych kierowników Paramount Pictures, Josha Greensteina i Danę Goldberg
. Para oficjalnie jeszcze nie objęła nowych stanowisk (ponieważ Skydance w nowej formie jeszcze nie istnieje), ale już zaczęła spotkania z dotychczasowymi partnerami Warner Bros., by transformacja przebiegła płynnie.
Portal Variety donosi, że jedną z pierwszych osób, z którymi Greenstein i Goldberg spotkają się, jest Margot Robbie.
Tematem będzie nie tylko kontynuowanie współpracy z firmą producencką aktorki LuckyChap, ale też realizacja filmu "Barbie 2"
. Zdaniem Variety w Skydance już zapadła decyzja, by film powstał.
Oznacza to zwrot akcji w temacie sequela "Barbie
" o 180 stopni. Jeszcze latem "New York Times" donosił, że szanse na film spadły praktycznie do zera. Warner Bros. ponoć przez wiele miesięcy negocjował warunki nowych kontraktów z Robbie
, Ryanem Goslingiem
i Gretą Gerwig
. Pierwotna oferta została przez gwiazdy odrzucona, a kiedy studio chciało zaoferować więcej, sprzeciw wyraził szef Warner Bros. Discovery David Zaslav. Swego czasu WB rozważało nawet opcję realizacji filmu z nowymi gwiazdami i ekipą.
Oficjalne ogłoszenie "Barbie 2"
nastąpi zapewne w ciągu najbliższych tygodni. Warner Bros. w teorii musi podpisać kontrakt na realizację filmu do grudnia. Jeśli tego nie zrobi, prawa do ekranizacji wrócą do firmy Mattel. Z drugiej strony łatwo wyobrazić sobie nowy kontrakt ze Skydance i Mattelem. W końcu drugim CEO Skydance został Ynon Kreiz, który od 2018 roku był CEO Mattela.
"Barbie
" to jeden z największych hitów kinowych ostatnich lat. Na całym świecie obraz zarobił prawie półtora miliarda dolarów.
Zwiastun filmu "Barbie"