Wczoraj świat obiegła wieść, że Robert Pattinson został nowym Jamesem Bondem. Ten casting ma swoje konsekwencje. I nie wszyscy będą z nich zadowoleni.
Co dalej z trylogią o Batmanie?
Największe powody do niepokoju mają fani "Batmana
" Matta Reevesa
. Przypomnijmy, że pierwotnie projekt został pomyślany jako trylogia. Jednak do tej pory do kin trafił tylko pierwszy z planowanych filmów. Aktualnie trwają prace nad częścią drugą. I wygląda na to, że może być to część ostatnia.
Tak w każdym razie sugeruje portal The Wrap, powołując się na swoje źródła. Strona sugeruje, że Bond
nie jest bezpośrednim powodem, dla którego "The Batman Part III"
nie powstanie, a raczej ostatecznym gwoździem do trumny. Problemy z "Batmanem III" zaczęły się wraz z opóźnieniami w realizacji części drugiej.
Przypomnijmy, że "The Batman Part II
" pierwotnie miał trafić do kin w 2025 roku. Tymczasem zdjęcia do niego zaczęły się dopiero w maju tego roku i według najnowszych doniesień zakończą się dopiero na początku przyszłego roku.
To spowodowało, że wygasł kontrakt Pattinsona
, więc do powstania trzeciego filmu byłaby potrzebna nowa umowa. Aktor zapewne łatwiej by się zgodził na powrót do roli Batmana
, gdyby nie James Bond
. Przyjmując tę rolę, Pattinson
przyjął zobowiązania na najbliższe lata, co zmniejsza szanse na powrót do produkcji, która wymagałaby od niego wielu miesięcy przygotowań i pracy na planie.
Oczywiście są to na chwilę obecną jedynie spekulacje portalu The Wrap, jednak fani Batmana
powinni już zacząć myśleć o tym, kto zastąpi Pattinsona
.
Zwiastun filmu "Batman"