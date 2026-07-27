Jest porozumienie z SFP-ZAPA. Netflix wypłaci twórcom tantiemy

Podpisana umowa otwiera nowy rozdział współpracy pomiędzy Netflixem a SFP-ZAPA i obejmuje okres od momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających prawo twórców do uzupełniającego wynagrodzenia od dystrybucji utworów w serwisach VOD, czyli od września 2024 roku do końca 2026 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami serwisy streamingowe takie jak Netflix odprowadzają tantiemy należne współtwórcom utworów audiowizualnych do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – w tym przypadku SFP-ZAPA. Organizacja ta następnie przekazuje środki reprezentowanym przez siebie twórcom. Pierwsze wypłaty mają trafić do uprawnionych jeszcze w tym roku.Jak powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA:– powiedział Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.Netflix oraz SFP-ZAPA będą kontynuować współpracę, wypracowując warunki porozumienia na kolejne lata.