Jest porozumienie z SFP-ZAPA. Netflix wypłaci twórcom tantiemy

Netflix oraz SFP-ZAPA zawarły umowę umowę dotycząca wypłaty taniem za udostępnianie w internecie filmów i seriali. W wyniku negocjacji Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (SFP-ZAPA) oraz Netflix zawarły porozumienie dotyczące uregulowania wypłat wynagrodzenia za eksploatację utworów audiowizualnych w serwisie Netflix w Polsce.
Podpisana umowa otwiera nowy rozdział współpracy pomiędzy Netflixem a SFP-ZAPA i obejmuje okres od momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających prawo twórców do uzupełniającego wynagrodzenia od dystrybucji utworów w serwisach VOD, czyli od września 2024 roku do końca 2026 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami serwisy streamingowe takie jak Netflix odprowadzają tantiemy należne współtwórcom utworów audiowizualnych do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – w tym przypadku SFP-ZAPA. Organizacja ta następnie przekazuje środki reprezentowanym przez siebie twórcom. Pierwsze wypłaty mają trafić do uprawnionych jeszcze w tym roku.
Jak powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA: Porozumienie to jest efektem wieloletnich działań SFP-ZAPA na rzecz wprowadzenia ustawowego prawa do wynagrodzenia za eksploatację filmów i seriali w streamingu. Jego zawarcie pokazuje także, że możliwe jest wypracowanie rozwiązań pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a globalnymi serwisami VOD, zapewniających skuteczne wykonywanie praw twórców. Choć w procesie legislacyjnym różniliśmy się wielu kwestiach, po wejściu w życie nowych przepisów Netflix niezwłocznie przystąpił do negocjacji i po miesiącach intensywnych rozmów osiągnęliśmy porozumienie, które tworzy podstawy dalszej współpracy. Cieszę się, że Netflix dołączył do grona partnerów SFP-ZAPA regulujących tantiemy na rzecz chronionych przez nas twórców. Dla Netflixa adekwatne i sprawiedliwe wynagradzanie twórców i artystów od zawsze było sprawą kluczową. Od ponad 10 lat inwestujemy w polską kulturę i rynek audiowizualny. Oferowaliśmy, oferujemy i dalej będziemy oferować jak najlepsze warunki do realizacji kreatywnych wizji polskich twórców filmów i seriali, bo dzięki temu na ekrany mogą trafiać dziesiątki nowych, porywających historii. Cieszymy się, że dzięki porozumieniu SFP-ZAPA już wkrótce wypłaci dodatkowe wynagrodzenia twórcom produkcji dostępnych w serwisie Netflix
– powiedział Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.
Netflix oraz SFP-ZAPA będą kontynuować współpracę, wypracowując warunki porozumienia na kolejne lata.