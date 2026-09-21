Jest ugoda w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount. Poznaliśmy warunki

Paramount i prokuratorzy generalni Kalifornii oraz 11 innych stanów zawarli ugodę, która otwiera drogę do przejęcia Warner Bros. Discovery za 111 miliardów dolarów. Poznaliśmy szczegóły porozumienia, choć kalifornijski prokurator generalny Rob Bonta podkreśla, że nie oznacza ono jego poparcia dla wielkiej fuzji.
Bonta stwierdził podczas konferencji prasowej: To porozumienie nie jest głosem poparcia dla tej fuzji. Nie jest błogosławieństwem dla szerszego połączenia. Nie sądzę, żeby te firmy powinny się łączyć.
Mimo tych zastrzeżeń Bonta uznał, że lepiej rozwiązać sprawę przy stole negocjacyjnym niż w sądzie. Ugoda kończy spór Paramountu z prokuratorami stanowymi. Wcześniej w sprawie wystąpiła również Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA), która pozwała firmę, argumentując, że fuzja może ograniczyć wynagrodzenia i pogorszyć warunki pracy scenarzystów. Jednak i tutaj udało się zawrzeć ugodę.
Szczegóły ugody
Rob Bonta. Fot. Daniel Cole/Forum
Jednym z najważniejszych zobowiązań Paramountu będzie zwiększenie produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie zaledwie około 5 proc. filmów firmy powstaje w USA. Paramount przeznaczy 1,5 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat na zwiększenie tego odsetka do 20 proc.
Firma zobowiązała się również do wypuszczania co najmniej 30 filmów kinowych rocznie przez pierwsze dwa lata obowiązywania porozumienia, a następnie 32 filmów rocznie przez kolejne trzy lata. Co najmniej cztery z nich mają być produkcjami niezależnymi, a 20 proc. mają stanowić tzw. blockbustery. Bonta nie podał jednak definicji żadnego z tych określeń. Paramount ma utworzyć także fundusz wspierający kino niezależne i będzie przeznaczać 9,5 miliona dolarów rocznie na szkolenia dla pracowników branży.
Kolejnym elementem ugody jest utworzenie rady nadzorującej niezależność redakcyjną CNN i CBS News, której zadaniem ma być zapewnienie niezależnego i opartego na faktach dziennikarstwa. Ponadto, Paramount (w ugodzie z WGA) zobowiązał się przez pięć lat nie przeprowadzać zwolnień w redakcji CBS News Broadcast, a także wpłacić 17,5 mln dolarów na fundusz zdrowotny WGA oraz pokryć koszty prawne związane ze sprawą.
Co istotne, wśród ujawnionych warunków nie znalazły się żadne środki zaradcze o charakterze strukturalnym. To o tyle istotne, że Bonta wielokrotnie podkreślał wcześniej, iż właśnie takie rozwiązania byłyby dla niego akceptowalne. Po sfinalizowaniu transakcji połączona firma będzie kontrolować między innymi dwa duże studia filmowe, dwie znaczące operacje informacyjne oraz dwa serwisy streamingowe z ofertą ogólnotematyczną. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądała działalność poszczególnych marek. Niejasny pozostaje również wpływ fuzji na zatrudnienie. Paramount zapowiada uzyskanie 6 miliardów dolarów oszczędności dzięki połączeniu firm, co może oznaczać znaczące zwolnienia.
Stojący na czele Paramountu David Ellison
w komunikacie przekazał, że umowa ma zostać sfinalizowana maksymalnie za dwa tygodnie. Firmie zależy na czasie, ponieważ od 1 października zacznie być naliczana opłata w wysokości 7 milionów dolarów za każdy dzień zwłoki.