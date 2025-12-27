Jest zabawa! Najlepsze komedie 2025 roku według użytkowników Filmwebu

Top 10 najlepszych komedii 2025 według ocen użytkowników Filmwebu

10 Życie dla początkujących 2025 1h 20m Komedia Paweł Podolski Polska Komedia Magdalena Maścianica Michał Sikorski Introwertyczna Monia jest wampirem. Zatrudnienie w domu spokojnej starości pozwala jej żywić się pobieraną w sanitarnych warunkach krwią, a kontakty międzyludzkie ogranicza do rozmów z dotkniętymi demencją seniorami. Czuje się bezpiecznie i pewnie mogłaby jeszcze tak długo funkcjonować, gdyby na jej drodze nie stanął pewien śmiertelnik – Czarek. Chłopak jest pierwszą osobą, która odkrywa sekret Moni. W tym samym czasie w ośrodku zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Na ciele zmarłych pacjentów zostają znalezione ślady ugryzienia. Wychodzi na to, że w domu seniora grasuje drugi wampir. Okazuje się nim Mirek, przemieniony przez Monię niedoszły samobójca. Życie wieczne oznacza dla niego prawdziwą katorgę, zwłaszcza że zabić go może tylko osoba, która go stworzyła. Mirek stawia Moni ultimatum – albo ona zabije jego, albo on rozprawi się z każdym seniorem w ośrodku. A może jednak zmieni zdanie, kiedy się przekona, jak piękne może być nocne życie?

Zwiastun filmu "Życie dla początkujących"

8 LARP. Miłość, trolle i inne questy 2025 1h 33m Komedia Kordian Kądziela Polska Komedia Filip Zaręba Martyna Byczkowska Sergiusz – nastolatek z technikum – jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP (live action role-playing). W niesamowitym świecie wyobraźni i przygód spod znaku magii i miecza jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w klasie chłopaka pojawia się nowa uczennica – piękna Helena, w której ten zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów.

7 Brzydka siostra Den stygge stesøsteren 2025 1h 45m Komedia Horror Emilie Blichfeldt Dania Norwegia Polska Szwecja Rumunia Komedia Horror Lea Myren Ane Dahl Torp Historia Elwiry , która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek. To nie jest bajka dla grzecznych dziewczynek, to obrzydliwie wciągająca opowieść o obsesji piękna, aż do bólu, która fascynuje, miażdży i zostawia ślad.

5 Lilo & Stitch 2025 1h 48m Komedia Przygodowy Dean Fleischer-Camp USA Komedia Przygodowy Maia Kealoha Sydney Agudong Szalenie zabawna i wzruszająca adaptacja klasycznego filmu Disneya z 2002 roku, opowiadająca o samotnej dziewczynce z Hawajów oraz zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić skomplikowane relacje rodzinne. Niezwykła więź, która połączy Lilo i Sticha pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń oraz to, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie.

Zwiastun filmu "Lilo & Stitch"

4 Follemente. W tym szaleństwie jest metoda Follemente 2025 1h 37m Komedia rom. Paolo Genovese Włochy Komedia rom. Edoardo Leo Pilar Fogliati Kto tak naprawdę mieszka w naszej głowie? Osoba szalona, racjonalna, impulsywna, rozważna? A może w naszym umyśle panuje niezły tłok? Genovese opisuje historię pierwszej randki Lary i Piera, zaglądając głęboko w myśli swoich bohaterów. Ukazuje lęki, niepewności i pragnienia. Odkrywa tajemnicze mechanizmy, które odpowiadają za nasze działania. Różne osobowości mają swój głos i swoje racje. Dyskutują, kłócą się, wzruszają, a każda z nich chce, aby to właśnie jej decyzja była ostateczna. A co w sytuacji, gdy żadna z nich nie ma racji?

3 Teściowie 3 2025 1h 30m Komedia Jakub Michalczuk Polska Komedia Maja Ostaszewska Izabela Kuna W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

2 Bugonia 2025 2h Komedia Sci-Fi Yórgos Lánthimos Irlandia Kanada USA Wielka Brytania Korea Południowa Komedia Sci-Fi Emma Stone Jesse Plemons Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć. Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.

Zestawienie powstało na bazie średniej ocen filmów posiadających. Inne gatunki były dozwolone.Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie(nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych).Uwzględniliśmy wyłącznie te tytuły, któreTak wygląda lista najlepszych komedii mijającego roku według Filmwebowiczów