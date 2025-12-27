Jest zabawa! Najlepsze komedie 2025 roku według użytkowników Filmwebu

Czy w 2025 roku można się było na filmach śmiać i dobrze bawić? Sprawdziliśmy to. Przyjrzeliśmy się Waszym ocenom wystawionym na Filmwebie filmom komediowym. I tak powstała lista 10 najlepszych komedii według Filmwebowiczów. Sprawdźcie, co przypadło Wam do gustu.
Top 10 najlepszych komedii 2025 według ocen użytkowników Filmwebu
Zestawienie powstało na bazie średniej ocen filmów posiadających w bazie Filmwebu podany gatunek "komedia", ale nie posiadają gatunku "dramat"
. Inne gatunki były dozwolone.
Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie filmy pełnometrażowe, których rok produkcji w bazie Filmwebu to 2025
(nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych).
Uwzględniliśmy wyłącznie te tytuły, które zgromadziły przynajmniej 1000 ocen
.
Tak wygląda lista najlepszych komedii mijającego roku według Filmwebowiczów
