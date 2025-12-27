Newsy Filmy Jest zabawa! Najlepsze komedie 2025 roku według użytkowników Filmwebu
Jest zabawa! Najlepsze komedie 2025 roku według użytkowników Filmwebu

Czy w 2025 roku można się było na filmach śmiać i dobrze bawić? Sprawdziliśmy to. Przyjrzeliśmy się Waszym ocenom wystawionym na Filmwebie filmom komediowym. I tak powstała lista 10 najlepszych komedii według Filmwebowiczów. Sprawdźcie, co przypadło Wam do gustu.

Top 10 najlepszych komedii 2025 według ocen użytkowników Filmwebu



Zestawienie powstało na bazie średniej ocen filmów posiadających w bazie Filmwebu podany gatunek "komedia", ale nie posiadają gatunku "dramat". Inne gatunki były dozwolone.

Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie filmy pełnometrażowe, których rok produkcji w bazie Filmwebu to 2025 (nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych).

Uwzględniliśmy wyłącznie te tytuły, które zgromadziły przynajmniej 1000 ocen

Tak wygląda lista najlepszych komedii mijającego roku według Filmwebowiczów

10
plakat filmu Życie dla początkujących

Życie dla początkujących

2025
1h 20m

Komedia

Polska

Komedia

Introwertyczna Monia jest wampirem. Zatrudnienie w domu spokojnej starości pozwala jej żywić się pobieraną w sanitarnych warunkach krwią, a kontakty międzyludzkie ogranicza do rozmów z dotkniętymi demencją seniorami. Czuje się bezpiecznie i pewnie mogłaby jeszcze tak długo funkcjonować, gdyby na jej drodze nie stanął pewien śmiertelnik – Czarek. Chłopak jest pierwszą osobą, która odkrywa sekret Moni. W tym samym czasie w ośrodku zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Na ciele zmarłych pacjentów zostają znalezione ślady ugryzienia. Wychodzi na to, że w domu seniora grasuje drugi wampir. Okazuje się nim Mirek, przemieniony przez Monię niedoszły samobójca. Życie wieczne oznacza dla niego prawdziwą katorgę, zwłaszcza że zabić go może tylko osoba, która go stworzyła. Mirek stawia Moni ultimatum – albo ona zabije jego, albo on rozprawi się z każdym seniorem w ośrodku. A może jednak zmieni zdanie, kiedy się przekona, jak piękne może być nocne życie?


Zwiastun filmu "Życie dla początkujących"




9
plakat filmu Zakręcona miłość

Zakręcona miłość

Gobaekeui yeoksa
2025
2h 1m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

Opowieść o 19-letniej Park Se-ri, która chce wyprostować swoje wiecznie niesforne włosy, zanim zdecyduje się na wyznanie, które zmieni wszystko, ale na razie zajmuje się głównie kręceniem z nowym uczniem, Han Yun-seokiem.


8
plakat filmu LARP. Miłość, trolle i inne questy

LARP. Miłość, trolle i inne questy

2025
1h 33m

Komedia

Polska

Komedia

Sergiusz – nastolatek z technikum – jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP (live action role-playing). W niesamowitym świecie wyobraźni i przygód spod znaku magii i miecza jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w klasie chłopaka pojawia się nowa uczennica – piękna Helena, w której ten zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów.


7
plakat filmu Brzydka siostra

Brzydka siostra

Den stygge stesøsteren
2025
1h 45m

Komedia

Horror

Dania

Norwegia

Polska

Szwecja

Rumunia

Komedia

Horror

Historia Elwiry , która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek. To nie jest bajka dla grzecznych dziewczynek, to obrzydliwie wciągająca opowieść o obsesji piękna, aż do bólu, która fascynuje, miażdży i zostawia ślad.


6
plakat filmu Pan Wilk i spółka 2

Pan Wilk i spółka 2

The Bad Guys 2
2025
1h 44m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Oto nowy rozdział animowanej komedii akcji ze studia DreamWorks Animation "Pan Wilk i spółka" o grupce zwierzaków-przestępców. Tym razem spotykamy bohaterów filmu, gdy z trudem odnajdują swoje miejsce w świecie uczciwości. Niespodzianie muszą wrócić z emerytury i zrobić "naprawdę ostatni skok", a zmuszają ich do tego niespodziewani przeciwnicy. A raczej - przeciwniczki.


5
plakat filmu Lilo & Stitch

Lilo & Stitch

2025
1h 48m

Komedia

Przygodowy

USA

Komedia

Przygodowy

Szalenie zabawna i wzruszająca adaptacja klasycznego filmu Disneya z 2002 roku, opowiadająca o samotnej dziewczynce z Hawajów oraz zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić skomplikowane relacje rodzinne. Niezwykła więź, która połączy Lilo i Sticha pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń oraz to, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie.


Zwiastun filmu "Lilo & Stitch"




4
plakat filmu Follemente. W tym szaleństwie jest metoda

Follemente. W tym szaleństwie jest metoda

Follemente
2025
1h 37m

Komedia rom.

Włochy

Komedia rom.

Kto tak naprawdę mieszka w naszej głowie? Osoba szalona, racjonalna, impulsywna, rozważna? A może w naszym umyśle panuje niezły tłok? Genovese opisuje historię pierwszej randki Lary i Piera, zaglądając głęboko w myśli swoich bohaterów. Ukazuje lęki, niepewności i pragnienia. Odkrywa tajemnicze mechanizmy, które odpowiadają za nasze działania. Różne osobowości mają swój głos i swoje racje. Dyskutują, kłócą się, wzruszają, a każda z nich chce, aby to właśnie jej decyzja była ostateczna. A co w sytuacji, gdy żadna z nich nie ma racji?


3
plakat filmu Teściowie 3

Teściowie 3

2025
1h 30m

Komedia

Polska

Komedia

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!


2
plakat filmu Bugonia

Bugonia

2025
2h

Komedia

Sci-Fi

Irlandia

Kanada

USA

Wielka Brytania

Korea Południowa

Komedia

Sci-Fi

Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć. Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.


1
plakat filmu Zwierzogród 2

Zwierzogród 2

Zootopia 2
2025
1h 47m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.


Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"




