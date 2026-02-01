Jest zwiastun nowego "Ghost in the Shell"! Najwierniejsza wersja?

Jesteście gotowi na nową wersję "Ghost in the Shell"? W sieci zadebiutował właśnie krótki teaser zapowiadający najnowszą ekranizację mangi, której autorem jest Masamune Shirow. Wygląda na to, że nowy serial będzie najwierniejszą adaptacją spośród dotychczasowych. Zobaczcie, jak zapowiada się animacja.
Co wiemy o nowym "Ghost in the Shell"?
Teaser nowego "Ghost in the Shell"
trwa zaledwie 35 sekund, ale daje przedsmak tego, czego mogą spodziewać się fani: dystopijnego miasta przyszłości, dynamicznej akcji, major Motoko Kusanagi z niebieskimi włosami. Nad projektem czuwa studio Science Haru. Odpowiedzialne m.in. za takie tytuły jak "Scott Pilgrim zaskakuje" (2023) czy "Dandadan" (2024).
Reżyseruje Toma Kimura ("Devilman: Crybaby
", "Dan Da Dan
"), a za design i animację odpowiada Shuuhei Handa ("Kill la Kill
", "Darling in the FranXX
", "SSSS.Gridman
"). Twórcy zapowiadają, że będą trzymać się blisko mangowego pierwowzoru.
Premierę zapowiedziano na lipiec tego roku.
Akcja "Ghost in the Shell"
rozgrywa się w przyszłości, gdy komputery zupełnie odmieniły społeczeństwo. Główną bohaterką jest major Motoko Kusanagi z elitarnej jednostki znanej jako Section 9, która specjalizuje się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Przed nią największe z dotychczasowych wyzwań: poszukiwanie groźnego hakera ukrywającego się pod pseudonimem "Władca marionetek".
Wśród dotychczasowych wersji "Ghost in the Shell"
są m.in. film Mamoru Oshiiego
z 1995 roku i jego sequel, "Ghost in the Shell" Innocence
" (2004), serial "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
" (2002-2003) oraz hollywoodzki remake
ze Scarlett Johansson
z 2017 roku.
Tak zapowiada się nowe "Ghost in the Shell"