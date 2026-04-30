Jesteś rower lover? Ci ekranowi rowerzyści nauczą cię bezpiecznej jazdy
Coraz ładniejsza pogoda za oknem zachęca, by wymienić cztery kółka na dwa. Wcześniej warto jednak zadbać o bezpieczeństwo: zabrać rower na przegląd, zaopatrzyć się w kask i ochraniacze, przypomnieć sobie przepisy drogowe. Tymczasem my robimy przegląd ekranowych rowerzystów. Kogo warto mieć za wzór?

Lara Croft ("Tomb Raider")


Wiele można powiedzieć o Larze Croft, ale raczej nie powierzylibyśmy jej roli ambasadorki bezpiecznej jazdy. W filmie z 2018 roku żądna przygód archeolożka o arystokratycznych korzeniach pracuje jako kurierka rowerowa. Zastrzyk adrenaliny zapewnia jej udział w nielegalnych wyścigach ulicami Londynu. Choć dobra kondycja i dokonały refleks pozwalają jej wyprowadzić konkurentów w pole, chwila nieuwagi kosztuje ją kolizję z radiowozem i wizytę na posterunku. Gdyby nie kask, z pewnością skończyłoby się znacznie gorzej. 


Donnie Darko ("Donnie Darko")


Nie ma to jak poranna przejażdżka na rowerze. Choć akurat Donnie Darko, tytułowy bohater filmu Richarda Kelly'ego, może może mieć na ten temat inne zdanie – chłopak lunatykuje, przez co każda pobudka to dla niego niespodzianka. Niemniej sekwencja otwierająca film, w której mamy okazję wraz z nim podziwiać wschód słońca, zawsze wprawia nas w nastrój do jazdy. Pamiętajcie jednak, że warunki na drodze nie zawsze są tak komfortowe – dostosujcie ubiór do warunków i pamiętajcie o innych uczestnikach ruchu. 


Zawodnicy KS "Sokół" ("Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz")


Jesteśmy pewni, że ta scena z "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" to koszmar każdego rowerzysty: grupa kolarzy zostaje zatrzymana przez wysłanników dyrektora Krzakoskiego. Bez słowa wyjaśnienia żądają oni od przewodzącego im trenera wydania najlepszego sprzętu. Sytuacja kończy się nieciekawie dla nieszczęsnego właściciela jednośladu – pozbawiony środka lokomocji chłopak może jedynie biec za kolegami z drużyny. Cóż, cieszymy się, że dziś rower można po prostu wypożyczyć na mieście.


John F. Kennedy Jr. ("Love Story")


John F. Kennedy miał mawiać, że niewiele rzeczy może się równać z prostą przyjemnością jazdy na rowerze. Miłośnikiem tego środka lokomocji był też jego syn – amerykański prawnik i dziennikarz, którego historię możemy poznać w pierwszym sezonie antologii "Love Story". Twórcy odrobili lekcje i wykorzystali rower jako element kreacji bohatera: pewnego siebie, kreatywnego i żyjącego chwilą. Dwa kółka idealnie sprawdzają się zresztą na ulicach Nowego Jorku, a połączenie eleganckiego garnituru ze sportowym plecakiem i ciemnymi okularami to synonim luzu i pewności siebie. 



Dzieciaki z "E.T."


Będziemy powtarzać do znudzenia: na drodze nie ma nic ważniejszego niż wyobraźnia. Na ten temat wie coś Steven Spielberg. Wszak właśnie o tym traktował jego debiut – pamiętny "Pojedynek na szosie". Wyobraźnia ogromną rolę odgrywa też w przygodowym sci-fi "E.T.". Klasyk lat 80. to ponadczasowa opowieść o przyjaźni, dorastaniu i wolności, jaką nastoletnim bohaterom zapewniają dwa kółka. Słynna scena, w której młody rowerzysta i przybysz z kosmosu przejeżdżają (a właściwie przelatują) rowerem na tle księżyca zainspirowała zresztą logotyp założonego przez reżysera studia Amblin Entertainment. 


Wszystkim rowerzystom życzymy szerokich dróg i bezpiecznej jazdy.
Informacja sponsorowana

Majowe nowości HBO Max, od których szybciej zabije Wam serce

Znamy laureatów konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO 2026

Znikający zwiastun "Lanterns". Ogłoszono też datę premiery

"The Boys": Śmierć tej postaci zszokowała widzów. O kogo chodzi?

Córka Vala Kilmera broni "wskrzeszenia" swojego ojca przez AI

Reżyserka szykuje swoją "Odyseję kosmiczną" z Joaquinem Phoenixem

Kontynuacja "Michaela" bez reżysera?

