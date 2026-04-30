Jesteś rower lover? Ci ekranowi rowerzyści nauczą cię bezpiecznej jazdy

Coraz ładniejsza pogoda za oknem zachęca, by wymienić cztery kółka na dwa. Wcześniej warto jednak zadbać o bezpieczeństwo: zabrać rower na przegląd, zaopatrzyć się w kask i ochraniacze, przypomnieć sobie przepisy drogowe. Tymczasem my robimy przegląd ekranowych rowerzystów. Kogo warto mieć za wzór?
Lara Croft ("Tomb Raider")
Wiele można powiedzieć o Larze Croft
, ale raczej nie powierzylibyśmy jej roli ambasadorki bezpiecznej jazdy. W filmie z 2018 roku żądna przygód archeolożka o arystokratycznych korzeniach pracuje jako kurierka rowerowa. Zastrzyk adrenaliny zapewnia jej udział w nielegalnych wyścigach ulicami Londynu. Choć dobra kondycja i dokonały refleks pozwalają jej wyprowadzić konkurentów w pole, chwila nieuwagi kosztuje ją kolizję z radiowozem i wizytę na posterunku. Gdyby nie kask, z pewnością skończyłoby się znacznie gorzej.
Donnie Darko ("Donnie Darko")
Nie ma to jak poranna przejażdżka na rowerze. Choć akurat Donnie Darko, tytułowy bohater filmu Richarda Kelly'ego
, może może mieć na ten temat inne zdanie – chłopak lunatykuje, przez co każda pobudka to dla niego niespodzianka. Niemniej sekwencja otwierająca film, w której mamy okazję wraz z nim podziwiać wschód słońca, zawsze wprawia nas w nastrój do jazdy. Pamiętajcie jednak, że warunki na drodze nie zawsze są tak komfortowe – dostosujcie ubiór do warunków i pamiętajcie o innych uczestnikach ruchu.
Zawodnicy KS "Sokół" ("Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz")
Jesteśmy pewni, że ta scena z "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz
" to koszmar każdego rowerzysty: grupa kolarzy zostaje zatrzymana przez wysłanników dyrektora Krzakoskiego. Bez słowa wyjaśnienia żądają oni od przewodzącego im trenera wydania najlepszego sprzętu. Sytuacja kończy się nieciekawie dla nieszczęsnego właściciela jednośladu – pozbawiony środka lokomocji chłopak może jedynie biec za kolegami z drużyny. Cóż, cieszymy się, że dziś rower można po prostu wypożyczyć na mieście.
John F. Kennedy Jr. ("Love Story")
John F. Kennedy miał mawiać, że niewiele rzeczy może się równać z prostą przyjemnością jazdy na rowerze. Miłośnikiem tego środka lokomocji był też jego syn – amerykański prawnik i dziennikarz, którego historię możemy poznać w pierwszym sezonie antologii "Love Story
". Twórcy odrobili lekcje i wykorzystali rower jako element kreacji bohatera: pewnego siebie, kreatywnego i żyjącego chwilą. Dwa kółka idealnie sprawdzają się zresztą na ulicach Nowego Jorku, a połączenie eleganckiego garnituru ze sportowym plecakiem i ciemnymi okularami to synonim luzu i pewności siebie.
Dzieciaki z "E.T."
Będziemy powtarzać do znudzenia: na drodze nie ma nic ważniejszego niż wyobraźnia. Na ten temat wie coś Steven Spielberg
. Wszak właśnie o tym traktował jego debiut – pamiętny "Pojedynek na szosie
". Wyobraźnia ogromną rolę odgrywa też w przygodowym sci-fi "E.T.
". Klasyk lat 80. to ponadczasowa opowieść o przyjaźni, dorastaniu i wolności, jaką nastoletnim bohaterom zapewniają dwa kółka. Słynna scena, w której młody rowerzysta i przybysz z kosmosu przejeżdżają (a właściwie przelatują) rowerem na tle księżyca zainspirowała zresztą logotyp założonego przez reżysera studia Amblin Entertainment.
Wszystkim rowerzystom życzymy szerokich dróg i bezpiecznej jazdy.
Informacja sponsorowana