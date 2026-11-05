Jeszcze jeden Robin Hood! W obsadzie gwiazda "The Boys"!

W tym roku swoją premierę miały dwa filmy, których fabuła związana była z legendą Robina Hooda: "Robin Hood: Koniec legendy" i "Rebelia". Ale Hollywood najwyraźniej nie zamierza zostawić banity z Sherwood w spokoju. Właśnie zapowiedziano kolejny film o nim.
Legenda Robina Hooda postawiona na głowie
Projekt nosi tytuł "The Lie of Sherwood Forest"
i zapowiadany jest jako "radykalnie nowe spojrzenie na jedną z najtrwalszych legend świata, przedstawioną na nowo w postaci odważnego, pełnego emocji i nieustannie trzymającego w napięciu filmu".
W obsadzie filmu znalazł się Antony Starr
, czyli Homelander z serialu "The Boys
". Partnerować mu będą Thomasin McKenzie
("Rebelia
") i Finn Cole
("Peaky Blinders"). Za kamerą stanie Patrick Vollrath
("7500
").
"The Lie of Sherwood Forest" Getty Images © Gilbert Flores
przekształci znaną legendę w realistyczną, brutalną walkę o przetrwanie, lojalność i sprawiedliwość, nadając współczesny wymiar jednej z najbardziej ponadczasowych postaci.
Film opowie o Robinie Hoodzie
i jego kompanach, którzy zostają oszukani przez młodą kobietę i wciągnięci w niebezpieczną misję odbicia jej uwięzionego brata. Akcja szybko przeradza się w ryzykowny napad. Gdy lojalność zostaje wystawiona na próbę, a na jaw wychodzą ukryte motywy, banici muszą zmierzyć się z prawdziwymi konsekwencjami swoich decyzji oraz ceną rzucenia wyzwania tym, którzy sprawują władzę. To, co zaczyna się od jednego desperackiego kłamstwa, nieoczekiwanie na zawsze odmieni legendę...
Zwiastun filmu "Rebelia", origin story Robina Hooda, z Thomasin McKenzie w obsadzie