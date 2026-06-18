Jim Carrey powróci jako Grinch? Sequel w przygotowaniu

Hollywood planuje powrót jednego najbardziej rozpoznawalnych świątecznych bohaterów (antybohaterów?). Według najnowszych doniesień Jim Carrey prowadzi rozmowy w sprawie występu w sequelu filmu "Grinch: Świąt nie będzie". Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, aktor ponownie założy zielone futro i wcieli się w postać, która ponad dwie dekady temu podbiła kina na całym świecie.
Jeśli Carrey zdecyduje się powrócić do roli, będzie to niemałym zaskoczeniem. Aktor przez lata otwarcie mówił o trudach pracy przy pierwszym filmie. Wielogodzinne nakładanie charakteryzacji porównywał nawet do "pogrzebania żywcem", a stres związany ze zdjęciami był tak duży, że korzystał z technik radzenia sobie z presją opracowanych przez byłego komandosa jednostki SEAL Team Six.
Aktorski "Grinch: Świąt nie będzie
" okazał się ogromnym sukcesem. Film zarobił ponad 345 milionów dolarów na świecie, przez kilka tygodni dominował w amerykańskim box offisie i zdobył Oscara za charakteryzację. Dla wielu widzów do dziś pozostaje jednym z obowiązkowych punktów świątecznego repertuaru.
Za kamerą sequela ma ponownie stanąć Ron Howard
, reżyser filmu z 2000 roku. Szczegóły fabuły są na razie pilnie strzeżoną tajemnicą, ale wiadomo już, że scenariusz przygotowują Alec Berg
, Jeff Schaffer
i David Mandel
– twórcy znani z takich serialowych hitów jak "Barry
", "Dolina Krzemowa
" i "Figurantka
".
W ostatnich latach marka "Grinch" przeżywała drugą młodość za sprawą animowanej wersji z 2018 roku przygotowanej przez Illumination, która również okazała się światowym hitem.