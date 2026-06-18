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Jim Carrey powróci jako Grinch? Sequel w przygotowaniu

Deadline / autor: /
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Jim Carrey powróci jako Grinch? Sequel w przygotowaniu
Hollywood planuje powrót jednego najbardziej rozpoznawalnych świątecznych bohaterów (antybohaterów?). Według najnowszych doniesień Jim Carrey prowadzi rozmowy w sprawie występu w sequelu filmu "Grinch: Świąt nie będzie". Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, aktor ponownie założy zielone futro i wcieli się w postać, która ponad dwie dekady temu podbiła kina na całym świecie.

"Grinch: Świąt nie będzie". Jim Carrey wróci do roli?



Jeśli Carrey zdecyduje się powrócić do roli, będzie to niemałym zaskoczeniem. Aktor przez lata otwarcie mówił o trudach pracy przy pierwszym filmie. Wielogodzinne nakładanie charakteryzacji porównywał nawet do "pogrzebania żywcem", a stres związany ze zdjęciami był tak duży, że korzystał z technik radzenia sobie z presją opracowanych przez byłego komandosa jednostki SEAL Team Six.

Aktorski "Grinch: Świąt nie będzie" okazał się ogromnym sukcesem. Film zarobił ponad 345 milionów dolarów na świecie, przez kilka tygodni dominował w amerykańskim box offisie i zdobył Oscara za charakteryzację. Dla wielu widzów do dziś pozostaje jednym z obowiązkowych punktów świątecznego repertuaru.


Za kamerą sequela ma ponownie stanąć Ron Howard, reżyser filmu z 2000 roku. Szczegóły fabuły są na razie pilnie strzeżoną tajemnicą, ale wiadomo już, że scenariusz przygotowują Alec Berg, Jeff Schaffer i David Mandel – twórcy znani z takich serialowych hitów jak "Barry", "Dolina Krzemowa" i "Figurantka".

W ostatnich latach marka "Grinch" przeżywała drugą młodość za sprawą animowanej wersji z 2018 roku przygotowanej przez Illumination, która również okazała się światowym hitem. 

"Grinch: Świąt nie będzie" – zobacz zwiastun świątecznej komedii z Jimem Carreyem




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 Grinch: Świąt nie będzie

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