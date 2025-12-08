Newsy Filmy Jim Caviezel zagra brazylijskiego polityka skazanego na więzienie
Filmy

Jim Caviezel zagra brazylijskiego polityka skazanego na więzienie

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jim+Caviezel+jako+brazylijski+polityk+Jair+Bolsonaro+w+biografii+%22Dark+Horse%22-164265
Jim Caviezel zagra brazylijskiego polityka skazanego na więzienie
źródło: Fotonova
autor: CBS Photo Archive
Jim Caviezel nie zagra w "The Passion of the Christ: Resurrection", ale nie oznacza to, że jest bezrobotny. Do sieci trafiła informacja, że aktor wcieli się w Jaira Bolsonaro, byłego prezydenta Brazylii, w filmie zatytułowanym "Dark Horse".

Co wiemy o "Dark Horse"?



Na Instagramie pojawiło się zakulisowe zdjęcie aktora:



Bolsonaro we wrześniu 2025 roku został skazany na 27 lat i 3 miesiące więzienia pod zarzutem planowania zamachu stanu po przegranej w wyborach sprzed kilku lat. Polityk stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Reżyserem produkcji poświęconej Bolsonaro jest Cyrus Nowrasteh, a scenariusz napisał były sekretarz kultury w rządzie polityka - Mário Frias. Anglojęzyczna produkcja ma być heroicznym portretem byłego prezydenta. 

Zdjęcia realizowano do tej pory w ścisłej tajemnicy. Twórcy chcieli uniknąć przecieków, tak że na plan nie można było wnosić telefonów. Caviezel kręcił sceny w różnych częściach Brazylii. Aktor jest sympatykiem Bolsonaro i chciałby doprowadzić do jego uwolnienia. Według dystrybutora, film wspiera też Donald Trump, który także uważa, że pomoże on politykowi w walce o wolność. 

W filmie grają także m.in. Lynn Collins, Esai Morales oraz Felipe Folgosi. Data premiery planowana jest na 2026 rok, a producenci liczą na międzynarodową dystrybucję. Ostatnim jak dotąd filmem z udziałem Caviezela było "Sound of Freedom. Dźwięk wolności", które okazało się dużym komercyjnym sukcesem.

"Sound of Freedom. Dźwięk wolności" - zwiastun





Powiązane artykuły Jair Bolsonaro

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Steven Seagal po 6 latach wraca do kina akcji

Filmy Box office

Box Office USA: Rekordowe "Pięć koszmarnych nocy 2"

30 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Najlepszy dokument roku wybrany

Filmy

Dużo? Budżet filmu "Avatar: Ogień i popiół" ujawniony

48 komentarzy
Seriale

Tak się zapowiada kontynuacja "Opowieści podręcznej"

3 komentarze
VOD Seriale

Serialowy "God of War". Kto zagra Baldura i Thora?

20 komentarzy

Tak się promuje filmy? Timothée Chalamet tańczy na scenie

5 komentarzy