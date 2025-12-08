Jim Caviezel zagra brazylijskiego polityka skazanego na więzienie

Co wiemy o "Dark Horse"?
Na Instagramie pojawiło się zakulisowe zdjęcie aktora: Bolsonaro
we wrześniu 2025 roku został skazany na 27 lat i 3 miesiące więzienia pod zarzutem planowania zamachu stanu po przegranej w wyborach sprzed kilku lat. Polityk stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Reżyserem produkcji poświęconej Bolsonaro
jest Cyrus Nowrasteh
, a scenariusz napisał były sekretarz kultury w rządzie polityka - Mário Frias
. Anglojęzyczna produkcja ma być heroicznym portretem byłego prezydenta.
Zdjęcia realizowano do tej pory w ścisłej tajemnicy. Twórcy chcieli uniknąć przecieków, tak że na plan nie można było wnosić telefonów. Caviezel
kręcił sceny w różnych częściach Brazylii. Aktor jest sympatykiem Bolsonaro
i chciałby doprowadzić do jego uwolnienia. Według dystrybutora, film wspiera też Donald Trump
, który także uważa, że pomoże on politykowi w walce o wolność.
W filmie grają także m.in. Lynn Collins
, Esai Morales
oraz Felipe Folgosi.
Data premiery planowana jest na 2026 rok, a producenci liczą na międzynarodową dystrybucję. Ostatnim jak dotąd filmem z udziałem Caviezela
było "Sound of Freedom. Dźwięk wolności
", które okazało się dużym komercyjnym sukcesem.
"Sound of Freedom. Dźwięk wolności" - zwiastun